Первый российский фестиваль "Кино и Музыка" завершился в Туле торжественной церемонией награждения, Гран-при получил фильм режиссера Михаила Местецкого "Год рождения". Об этом сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

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"Гран-при фестиваля "Кино и Музыка" получил фильм "Год рождения" режиссера Михаила Местецкого. Автор музыки - композитор Кирилл Белоруссов", - говорится в сообщении.

Фильм вышел в прокат в 2023 году, главный персонаж - Филипп, мечтает провести в родном городе крупнейший в мире музыкальный фестиваль, но отношение к фантазиям меняется по мере развития отношений с девушкой Мариной, которая ждет от него ребенка.

Премию "За яркий актерский вклад в киномузыку" вручили актеру театра и кино, народному артисту РФ Игорю Скляру. Премию "За выдающийся вклад в киномузыку" получил народный артист России, художественный руководитель Российского государственного симфонического оркестра кинематографии Сергей Скрипка. Специальный приз "За выдающуюся музыку к фильму "Нюрнберг" посмертно присудили композитору Эдуарду Артемьеву.

Призы прессы и средств массовой информации получили режиссеры Андрей Селиванов и Тимур Хван. Президент фестиваля - народная артистка РФ, лауреат премии правительства РФ кинорежиссер Алла Сурикова вручила специальный приз фестиваля "За яркий дебют" режиссеру фильма "Чайка" Полине Лазаревой.

Первый российский фестиваль "Кино и музыка" открылся в Туле 1 ноября, он стал продолжением проходившего в регионе на протяжении нескольких лет фестиваля кинокомедий "Улыбнись, Россия!". Всего представили более 60 отечественных музыкальных лент, в том числе 15 отечественных полнометражных картин - в рамках основной конкурсной программы. В частности, это фильмы "По щучьему веленью" (реж. А. Войтинский), "Летучий корабль" (реж. И. Учитель), "Времена года" (реж. Т. Хван), "Хитровка. Знак четырех" (реж. К. Шахназаров) и другие. Показы проводились бесплатно как на площадках в Туле, так и в районах области.