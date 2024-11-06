В титрах «Еретика» создатели указали, что не использовали ИИ

СМИ обратили внимание на титры триллера «Еретик» с Хью Грантом в главной роли. Как оказалось, в них говорится, что фильм создан без использования генеративного ИИ.

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Такое сообщение, по словам режиссёра, необходимо, чтобы люди наконец начали говорить о проблеме более масштабно и освещать её.

Для нас было важно показать это, потому что мы считаем, что это то, о чём люди должны начать говорить. Я думаю, идея в том, что алгоритм может просто вычистить всю человеческую историю, переупаковать её, отрыгнуть, выплюнуть и передать кому-то другому.

«Еретик» расскажет историю двух религиозных девушек, которые ходят по домам, чтобы обратить людей в свою веру. Однако один человек не поддаётся их миссионерству, поэтому главные героини вынуждены играть в прятки на выживание в доме незнакомого мужчины.

Премьера ленты в России состоится 14 ноября.