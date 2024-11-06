Съемки про Мамонова пройдут там же, где снимали «Остров»

Съемки документального фильма про основателя группы "Звуки Му", поэта и актера Петра Мамонова начнутся через неделю и пройдут в Москве, Суздале, где снималась картина "Царь", и в Кеми - место съемок картины "Остров". Об этом сообщил ТАСС народный артист РФ лауреат Каннского кинофестиваля Павел Лунгин.

© кадр из фильма

"В разных квартирах, в разных местах [будет сниматься фильм], в том числе, в доме Мамонова. В Суздале будем снимать, где мы снимали "Остров", - поделился собеседник агентства.

Он также отметил, что в начале приступит к съемкам блока интервью из воспоминаний.

В июле 2024 года режиссер сообщил, что снимет документальный фильм о Мамонове. По словам Лунгина, консультантом выступит вдова поэта и актера Ольга Мамонова.

"Я общаюсь много с Ольгой Мамоновой, с его [Мамонова] вдовой. Она дает замечательные материалы, уникальные, из внутренних архивов Мамоновых".

Мамонов известен, в первую очередь, как рок-музыкант: в 1982 году он основал рок-группу "Звуки Му", также занимался сольной карьерой. В феврале 2015 года было объявлено, что Мамонов собрал коллектив, получивший название "Совершенно новые Звуки Му". Помимо музыкального творчества, Мамонов известен работами в театре и кино, сыграл в фильмах "Игла" (1988 год), "Такси-блюз" (1990 год), "Нога" (1991 год), "Время печали еще не пришло" (1995 год), "Царь" (2009 год), "Игла Remix" (2010 год) и других.

Он сыграл и в нескольких картинах Лунгина. В частности, драма "Остров" (2006 год) с Мамоновым в главной роли была отмечена российскими кинопремиями "Золотой орел" и "Ника" в категориях "Лучший игровой фильм" и "Лучшая режиссерская работа". С большим успехом шли спектакли Мамонова "Лысый брюнет", "Есть ли жизнь на Марсе", "Шоколадный Пушкин" и другие. Мамонов умер 15 июля 2021 года в возрасте 70 лет.