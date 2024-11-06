Вышел постер турецкого ремейка «Холопа» — премьера 20 декабря

Журналисты издания Variety поделились постером турецкого ремейка «Холопа» с Керемом Бюрсином в главной роли («Постучись в мою дверь»). На нём изображены главные герои предстоящей комедии в аутентичных костюмах.

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Согласно синопсису турецкого ремейка, избалованный молодой богач Мете попадает из Стамбула, который был эпохой расцвета государства и потому называется великолепным, в Османскую империю XVI века.

Также в актёрский состав войдут Мелис Сезен, Эркан Колчак Кёстендиль, Мелиса Дёнгель, Джемаль Хюнал, Ахмет Мюмтаз Тайлан, Эджем Озкая, Гювен Кырач, Эвлия Айкан, Сади Джелиль Дженгиз и другие. Кресло режиссёра занял Онур Унлю.

Премьера турецкого ремейка «Холоп» состоится 20 декабря. Выйдет ли лента в российском прокате, пока неизвестно.

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