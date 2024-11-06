Романы Стива Берри о Коттоне Мэлоуне станут сериалом

Телевизионная адаптация книг о Коттоне Мэлоуне американского писателя Стива Берри находится в разработке у Amazon MGM Studios. По сюжету Коттон Мэлоун, бывший агент Министерства юстиции США, ставший торговцем антикварными книгами, продолжает служить своей стране. Когда тайны и заговоры, глубоко погребенные в прошлом Америки, выходят на свет и угрожают ее будущему, Мэлоун отправляется в международные приключения, и ему приходится бороться с врагами не только во враждебных странах, но и в высших эшелонах самых могущественных тайных обществ Соединенных Штатов.

В настоящее время в серии о Коттоне Мэлоуне, которая началась с «Евангелия тамплиеров» в 2006 году, насчитывается 18 бестселлеров, последний из которых «Маневр Атласа» был опубликован в феврале 2024 года. Тираж романов по всем миру составил 15 миллионов экземпляров по всему миру.

Как сообщает Variety, Брайан Янг назначен сценаристом и исполнительным продюсером сериала, Берри также будет курировать проект в качестве продюсера. В настоящее время неизвестно, какая книга именно послужит основой для первого сезона шоу.