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Как это было: лучшие биографические и документальные фильмы о спортсменах

Спорт – это маленькая жизнь, за которой очень интересно наблюдать. Соревнования заставляют нас болеть, нервничать и переживать за участников, порой сильнее, чем за самих себя. Поэтому многим так нравятся биографические истории известных спортсменов, они дают представления об уникальных людях, позволяя увидеть в них не только чемпиона, но и простого человека, преодолевающего личные и профессиональные трудности. Именно об этом новый спортивный байопик «Федя. Народный футболист», созданный с большой любовью и уважением к легендарному игроку московского «Спартака» – Федору Черенкову. Картина вышла на больших экранах 31 октября, а в этом материале мы собрали лучшие художественные и документальные фильмы, которые рассказывают о человеческих драмах и настоящей любви к спорту.

Лучшие биографические и документальные фильмы о спортсменах
© Popcake.tv

Федя. Народный футболист (2024)

Молодой полузащитник Федор Черенков стремительно завоевывает место в основном составе «Спартака», быстро находя общий язык с выдающимися игроками своего времени – Родионовым, Гавриловым и Дасаевым. Однако череда несчастий и разочарований подталкивает его к мыслям о завершении карьеры. Лишь любовь семьи и верность преданных фанатов поддерживают в сердце «народного» футболиста огонек, который делает его великим спортсменом. Эта картина – не только жизнь легенды советского футбола, но и трепетная история любви и глубоких личных переживаний.

Финт Боброва (2023)

Спортивная документальная драма с любимым хоккеистом российского кино – Владом Канопкой («Молодежка», «Молодежка. Новая смена») – в главной роли. Фильм выпустили к 100-летию со дня рождения Всеволода Боброва, уникального спортсмена, оставившего яркий след в истории сразу двух видов спорта — футбол и хоккей. Картина постепенно разворачивает клубок жизненных историй великого хоккеиста. Здесь есть все: и архивные записи, и воспоминания близких и прекрасно снятые художественные эпизоды.

Движение вверх (2017)

Эмоциональные моменты, напряженные игры и личные драмы на фоне сложных исторических событий. «Движение вверх» — это вдохновляющая картина, которая погружает зрителя в мир баскетбольной борьбы и человеческих страстей. Фильм рассказывает историю советской сборной по баскетболу, которая в 1972 году отправляется на Олимпийские игры в Мюнхен с великой и, казалось бы, недостижимой целью – завоевать золото, победив бессменных чемпионов – команду США.

Легенда №17 (2012)

Фильм показывает не только спортивные достижения великого хоккеиста Валерия Харламова, но и его отношения с товарищами по команде, тренером и семьей, внутренние метания, интриги и, конечно, роковую аварию, которая стала личным испытанием на прочность. «Легенда номер 17» — это лента о том, как один человек может стать символом целого поколения, вдохновляя миллионы людей верить в себя и свои возможности.

Чемпион мира (2021)

Шахматы, возможно, не самый зрелищный, но уж точно захватывающий вид спорта. Иван Янковский воплотил на экране известного советского шахматиста – Анатолия Карпова. Сюжет киноленты строится вокруг важнейшего события в спортивной карьере Карпова – матча за звание чемпиона мира, который прошел на Филиппинах в 1978 году. Там его соперником становится Виктор Корчной, незадолго до этого эмигрировавший из СССР. Их противостояние выходит за рамки обычной шахматной партии – это уже борьба за страну, честь и идеалы.

С мячом в Британию (2019)

Ноябрь 1945 года. Московская футбольная команда «Динамо» отправляется в турне по Великобритании, не подозревая, что оно станет настолько блестящим и значимым не только в истории клуба, но и всей страны. Неожиданно для себя, Британских островов и всего мира «Динамо» показывает ошеломительные результаты. Команда одерживает две победы и дважды играет вничью, демонстрируя впечатляющую разницу мячей — 19-9 в свою пользу. О людях и судьбах, переживаниях и победах, о том, как все было на самом деле – в документально-игровом фильме «С мячом в Британию». В ролях: Андрей Мерзликин, Павел Деревянко, Игорь Верник, Гела Месхи, Павел Трубинер, Денис Никифоров, Сергей Горобченко и многие другие.

Фильмы и сериалы
Спартак
Движение вверх
Виктор Корчной
Сергей Горобченко
Влад Канопка
Павел Трубинер
Павел Деревянко
Федор Черенков
Валерий Харламов
Иван Янковский
Гела Месхи
Денис Никифоров
Андрей Мерзликин
Игорь Верник
Анатолий Карпов
Динамо
Спартак