Лучшие биографические и документальные фильмы о спортсменах

Спорт – это маленькая жизнь, за которой очень интересно наблюдать. Соревнования заставляют нас болеть, нервничать и переживать за участников, порой сильнее, чем за самих себя. Поэтому многим так нравятся биографические истории известных спортсменов, они дают представления об уникальных людях, позволяя увидеть в них не только чемпиона, но и простого человека, преодолевающего личные и профессиональные трудности. Именно об этом новый спортивный байопик «Федя. Народный футболист», созданный с большой любовью и уважением к легендарному игроку московского «Спартака» – Федору Черенкову. Картина вышла на больших экранах 31 октября, а в этом материале мы собрали лучшие художественные и документальные фильмы, которые рассказывают о человеческих драмах и настоящей любви к спорту.

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Федя. Народный футболист (2024)

Молодой полузащитник Федор Черенков стремительно завоевывает место в основном составе «Спартака», быстро находя общий язык с выдающимися игроками своего времени – Родионовым, Гавриловым и Дасаевым. Однако череда несчастий и разочарований подталкивает его к мыслям о завершении карьеры. Лишь любовь семьи и верность преданных фанатов поддерживают в сердце «народного» футболиста огонек, который делает его великим спортсменом. Эта картина – не только жизнь легенды советского футбола, но и трепетная история любви и глубоких личных переживаний.

Финт Боброва (2023)

Спортивная документальная драма с любимым хоккеистом российского кино – Владом Канопкой («Молодежка», «Молодежка. Новая смена») – в главной роли. Фильм выпустили к 100-летию со дня рождения Всеволода Боброва, уникального спортсмена, оставившего яркий след в истории сразу двух видов спорта — футбол и хоккей. Картина постепенно разворачивает клубок жизненных историй великого хоккеиста. Здесь есть все: и архивные записи, и воспоминания близких и прекрасно снятые художественные эпизоды.

Движение вверх (2017)

Эмоциональные моменты, напряженные игры и личные драмы на фоне сложных исторических событий. «Движение вверх» — это вдохновляющая картина, которая погружает зрителя в мир баскетбольной борьбы и человеческих страстей. Фильм рассказывает историю советской сборной по баскетболу, которая в 1972 году отправляется на Олимпийские игры в Мюнхен с великой и, казалось бы, недостижимой целью – завоевать золото, победив бессменных чемпионов – команду США.

Легенда №17 (2012)

Фильм показывает не только спортивные достижения великого хоккеиста Валерия Харламова, но и его отношения с товарищами по команде, тренером и семьей, внутренние метания, интриги и, конечно, роковую аварию, которая стала личным испытанием на прочность. «Легенда номер 17» — это лента о том, как один человек может стать символом целого поколения, вдохновляя миллионы людей верить в себя и свои возможности.

Чемпион мира (2021)

Шахматы, возможно, не самый зрелищный, но уж точно захватывающий вид спорта. Иван Янковский воплотил на экране известного советского шахматиста – Анатолия Карпова. Сюжет киноленты строится вокруг важнейшего события в спортивной карьере Карпова – матча за звание чемпиона мира, который прошел на Филиппинах в 1978 году. Там его соперником становится Виктор Корчной, незадолго до этого эмигрировавший из СССР. Их противостояние выходит за рамки обычной шахматной партии – это уже борьба за страну, честь и идеалы.

С мячом в Британию (2019)

Ноябрь 1945 года. Московская футбольная команда «Динамо» отправляется в турне по Великобритании, не подозревая, что оно станет настолько блестящим и значимым не только в истории клуба, но и всей страны. Неожиданно для себя, Британских островов и всего мира «Динамо» показывает ошеломительные результаты. Команда одерживает две победы и дважды играет вничью, демонстрируя впечатляющую разницу мячей — 19-9 в свою пользу. О людях и судьбах, переживаниях и победах, о том, как все было на самом деле – в документально-игровом фильме «С мячом в Британию». В ролях: Андрей Мерзликин, Павел Деревянко, Игорь Верник, Гела Месхи, Павел Трубинер, Денис Никифоров, Сергей Горобченко и многие другие.