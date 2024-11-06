Том Хэнкс объяснил, почему люди устали от фильмов про супергероев

В недавнем интервью актёр Том Хэнкс, известный по фильмам «Форрест Гамп», «Филадельфия» и другим, обсудил тему усталости людей от супергероев в киноиндустрии.

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По словам Хэнкса, усталость аудитории от супергероев действительно существует. Она наступает из-за того, что персонажи хорошо знакомы аудитории, поэтому герои больше не вызывают у фанатов тех чувств, которые вызывали раньше. В результате зрители теперь требуют от жанра большего и хотят более интересных историй в сочетании с яркими боевыми сценами.