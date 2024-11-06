Якутский режиссер Степан Бурнашев снимает в Малайзии триллер "Пентхаус"

Якутский режиссер Степан Бурнашев приступил к работе над инди-триллером "Пентхаус", главные роли в котором исполняют Ирина Михайлова ("Ыт", "Нуучча") и Содзи Араи ("Дорога в тысячу ли", "Полиция Токио"). Съемки нового фильма проходят в Малайзии.

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В центре истории - супруги Дэвид и Саина, которые из США переезжают в Куала-Лумпур и поселяются в пентхаусе.

Саина вскоре начинает слышать странные звуки и видеть призрака, но ее муж убежден, что все это вызвано послеродовой депрессией, усталостью, стрессом. Однако девушка так не считает и постепенно приходит к выводу, что сам Дэвид как-то связан с ее кошмарами.

Бурнашев написал сценарий фильма вместе с Алексеем Амбросьевым-младшим, с которым вместе ранее работал над хоррором "Проклятие. Мертвая земля".

"Этот проект родился на Международном кинофестивале в Пусане в прошлом году, где мы встретились на кинорынке и решили, что можем снять совместный фильм. Затем мы с женой поехали в Малайзию на встречу, - рассказал Бурнашев. - Мы остановились в квартире, где моя жена слышала странные мужские и женские голоса ночью, как будто кто-то ходил по кухне и гостиной. Внезапно нам пришло в голову, что это может стать основой для интересной истории, но с нетрадиционным подходом - это история о людях, в которых мы влюбляемся, и о том, как они могут кардинально измениться".

Бурнашев объяснил, что это история "также о детских травмах, которые есть у каждого, и о том, как они могут повлиять на жизнь людей, особенно в отношениях. Многие люди испытывают послеродовую депрессию, которая, на первый взгляд, кажется простой проблемой, но на самом деле она гораздо глубже. Мы исследуем все это в нашем фильме, который полностью вымышлен, но объединяет множество культур, языков и традиций".

Напомним, режиссер Степан Бурнашев снял 14 фильмов и работал сценаристом, редактором или продюсером более чем над 30 проектами.