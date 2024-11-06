Лучшие фильмы фестиваля «Лучезарный Ангел» назовут в Музее Победы

7 ноября в кинотеатре «Поклонка» Музея Победы состоится церемония закрытия XXI Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный Ангел». На заключительном мероприятии кинофорума жюри назовут лучшие картины полнометражного и короткометражного игрового кино, документального и анимационного кино, а также в номинации для детей. Победителей поздравят и наградят представители оргкомитета, Духовного экспертного совета и жюри кинофестиваля.

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В конкурсной программе «Лучезарного Ангела» 2024 года представлены 82 картины различных жанров, в том числе 20 дебютных работ, снятые в разных странах. В состав жюри кинофестиваля «Лучезарный Ангел» вошли народные артисты России Николай Бурляев, Валерий Баринов, Владимир Фокин, артисты театра и кино Сергей Маховиков, Павел Крайнов, режиссер документального кино и телевидения, член Союза Кинематографистов России Елена Алфёрова, режиссер анимационного кино Екатерина Соколова и другие.

В рамках фестиваля с 1 по 7 ноября в Музее Победы проходят бесплатные кинопоказы, премьеры, творческие встречи с артистами и режиссерами, круглые столы, образовательные программы, мастер-классы и многое другое. Подробнее – на сайте кинофестиваля «Лучезарный Ангел».

Торжественная церемония открытия кинофестиваля: 7 ноября в 18.00 в зале «Жуков» кинотеатра «Поклонка» Музея Победы (Москва, Площадь Победы, д.3). Проход СМИ — с 16.30 до 17.30.

Аккредитация — до 16.00 6 ноября 2024 года.