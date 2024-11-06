В ОАЭ выразили заинтересованность в привлечении кинематографистов РФ

Дубай заинтересован в привлечении российских кинематографистов, поскольку планирует стать масштабной международной площадкой для производства контента. Об этом заявил глава Кинематографической и телевизионной комиссии Дубая Саид аль-Джанахи на съемках российского полнометражного фильма "Мажор в Дубае", производством которого занимается "Плюс студия".

"Я надеюсь, что это только начало. Съемки российского фильма в Дубае подтверждают наше стремление открывать новые сферы сотрудничества с Россией. Мы надеемся, что реализация этого проекта привлечет в Дубай большее число российских кинематографистов и производителей контента, особенно создателей фильмов и сериалов", - сказал аль-Джанахи, выступая перед журналистами на съемочной площадке "Мажора в Дубае".

В октябре продюсерский центр "Кинопоиска" начал снимать полнометражный фильм "Мажор в Дубае" на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Проект "Плюс студии" - третий полнометражный фильм серии и продолжение известной российской франшизы, премьера которой состоялась в 2014 году. Режиссерское кресло в проекте занял Егор Чичканов, главные роли исполнили Павел Прилучный, Павел Чинарев, Елизавета Шакира, Вита Корниенко, Александр Обласов и Линда Лапиньш. Фильм выйдет в российский прокат в 2025 году.