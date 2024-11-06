Появились свежие кадры фильма «Финист. Первый богатырь»

Создатели фильма «Финист. Первый богатырь» поделились с «Кинопоиском» свежими кадрами ленты. На них можно увидеть главных героев, которые будут фигурировать в проекте.

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Свежие кадры

«Финист. Первый богатырь» расскажет историю самого удалого богатыря Белогорья, который отправится за новыми свершениями в непростое путешествие, которое приведёт его в восточные земли. Вместе с ним в путь отправятся молодая Баба-яга и помощник Мелеха — они докажут богатырю, что один в поле не воин.

Главные роли в будущей картине исполнили Кирилл Зайцев («Серебряные коньки»), Юлия Пересильд («Вызов»), Елена Яковлева («Поехавшая») и другие актёры. Режиссёром фильма выступил Дмитрий Дьяченко, известный по «Чебурашке».

Премьера ленты в кинотеатрах состоится 1 января 2025 года.