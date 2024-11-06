«Марти величайший» станет самым дорогим фильмом студии A24

Как сообщает издание Deadline, кинокомпания A24 потратила рекордную сумму на производство фильма «Марти величайший». Картина с Тимоти Шаламе в главной роли обошлась студии примерно в $ 70 млн — это высочайший бюджет в истории организации.

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Ранее самым дорогим фильмом A24 был триллер «Падение империи» Алекса Гарленда. Его бюджет оценивается в $ 50 млн, по итогам проката лента заработала чуть больше $ 126 млн. Журналисты отмечают, что кинокомпания продолжает увеличивать бюджеты своих лент, хотя ещё несколько лет назад компания позиционировала себя как прокатчик независимых лент.

Фильм «Марти величайший» расскажет о Марти Рейсмане, одном из самых известных и титулованных игроков в пинг-понг. Действие ленты развернётся в 1950-х, а главными источниками вдохновения для ленты выступили «Поймай меня, если сможешь» и «Волк с Уолл-стрит».