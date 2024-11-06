Появились постеры с главными героями фильма «Любовь Советского Союза»

Кинокомпания «Централ партнершип» представила постеры с персонажами фильма «Любовь Советского Союза». На них изображены главные герои будущей картины, которые сыграют важную роль в сюжете ленты. Премьера фильма в кинотеатрах России состоится уже 7 ноября.

Галин

© Фото: «Централ партнершип»

Туманов

© Фото: «Централ партнершип»

Ковров

© Фото: «Централ партнершип»

«Любовь Советского Союза» расскажет о грандиозной эпохе через историю жизни «женщины, которая бьётся за свою любовь в стремительно меняющемся мире», — звезды советского театра и кино 1930-х Галины Ковровой. Сюжет основан на реальных событиях, а сами события охватят в том числе Великую Отечественную войну.

Главную роль в фильме сыграла Ангелина Стречина («Пищеблок»), вместе с ней в картине роли также исполнили Роман Васильев («Бедный олигарх»), Кирилл Кузнецов («Лихач»), Ангелина Поплавская («Мастер») и другие актёры. Режиссёром выступили Никита Высоцкий («Союз спасения») и Илья Лебедев («Безопасность»).