Что известно о втором сезоне сериала «Гудбай»

Джо обязан вернуться.

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На днях завершился первый сезон сериала «Гудбай». История злоключений Байдена в России вышла спорной, но свою аудиторию нашла. Учитывая, что шоу недорого стоило и было снято за месяц, заказчик наверняка остался доволен. Значит, продолжение неизбежно — тем более концовка оставляет возможности для развития.

«Гудбай»: главное о сериале

Название: «Гудбай».

Режиссёр: Евгений Невский.

Актёры: Дмитрий Дюжев, Алексей Демидов, Ольга Богданова и другие.

Дата выхода: 28 октября 2024 года.

Жанр: комедия.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Страна: Россия.

«Гудбай»: где смотреть?

Весь первый сезон уже вышел на ТНТ, «Кинопоиске» и Premier.

О чём сериал «Гудбай»?

В начале сериала Байден узнаёт: санкции не только не навредили России, но даже привели страну к процветанию. Западные компании ушли, зато местные предприниматели заняли свободные места. «Макдоналдс» закрыли, а россияне стали только здоровее.

Чтобы познать русскую душу и отыскать её слабые места, Байден инкогнито летит в Россию, знакомится с местными и работает то охранником в МФЦ, то учителем английского. Так он узнаёт, что на продуктовые санкции россиянам плевать — у них есть огороды. Чтобы насолить, ходит по дачам и пытается всех убедить: на природе нужно отдыхать, а не работать.

Проблема в том, что Байден в первый же день теряет документы и вернуться в США не может. Тем более американские агенты встречают на улице пенсионера, который как две капли воды похож на президента. В итоге его отправляют в Белый дом, пока настоящий Байден страдает в Лобне.

Чем закончился первый сезон сериала «Гудбай»?

В финальном эпизоде пенсионера, который подменил президента, разоблачают. Он отказывался принимать бесчеловечные законы и случайно показал татуировку ВДВ на плече. Тогда агенты отправляются за настоящим Байденом.

В России Байден так подружился с физруком, что стал свидетелем на его свадьбе. Заодно окончательно понял, что наш народ не победить. На свадьбе физрук находит диктофон президента и выясняет: перед ним иностранный враг. Это приводит к вспышке ярости, но в остальном отношения не портит. Мужчина всё равно даёт Байдену деньги на билет до Америки. Джо удивляется этому поступку, однако мужчина объясняет: «Иногда нужно поступать не логично, а по-человечески».

Агенты находят Байдена и возвращают в Белый дом. Там президент отказывается дальше враждовать с Россией и со словами «Я устал, я ухожу» покидает президентскую гонку.

Будет ли второй сезон?

Учитывая популярность и низкую стоимость производства, второй сезон сериала «Гудбай» кажется неизбежным. О чём он может быть? Например, на президентские выборы в США могут заявиться антироссийские кандидаты. Чтобы не дать им победить, Байден начнёт саботаж предвыборных кампаний или же вернётся в Лобню, чтобы подготовить физрука и весь народ к испытаниям.

Первый сезон снимали в августе 2024 года и выпустили в конце октября. Получается, новый сезон может выйти уже в 2025-м.