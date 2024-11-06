В Екатеринбурге пройдут показы фильмов «Подногами» и «Наухаус»

Премьерные показы документального фильма Алексея Федорченко "Подногами", полной версии фильма "Наухаус" Олега Раковича о группе "Наутилус Помпилиус", документальной картины "Большое небо малой авиации" Андрея Титова и Натальи Саврас, художественного фильма "Я с тобой задыхаюсь" режиссера Ивана Пшенина и других картин пройдут на Неделе уральского кино в доме кино в Екатеринбурге с 12 по 17 ноября. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС и.о. председателя Свердловской областной организации Союза кинематографистов России Павел Поляков.

"Олег Ракович представит полную версию своего фильма "Наухаус" о группе "Наутилус Помпилиус" - этот фильм в укороченной версии вышел еще в 2018 году, но он не так давно закончил полную версию, полуторачасовую, этой картины и с радостью ее представит - думаю, это вызовет большой интерес среди фанатов музыкального творчества. У нас множество премьер - фильмы, которые будут показаны вообще в первый раз, или первый раз будут показаны в Екатеринбурге именно широкой публике. <…> У нас будет премьера фильма "Ледовые капитаны" кинокомпании "Снега", <…> полнометражный художественный фильм Свердловской киностудии "Длительные свидания", <…> "Розовый город" и " Подногами" кинокомпании "29 февраля", премьера у кинокомпании "Снега" - "Большое небо малой авиации", <…> среди анимационных фильмов - "Сафари". <…> Затем у Свердловской киностудии две документальных картины, <…> Иван Пшенин - у него художественный фильм " Я с тобой задыхаюсь", - сказал он.

В рамках недели кино зрители смогут увидеть десятки игровых, документальных и анимационных фильмов, созданных на уральских студиях за последние годы, а после обсудить их с авторами.

Кроме того, пройдет выставка с фото из семейных архивов известных уральских режиссеров, операторов, художников, работавших и продолжающих работать в кино, а также из архивов Свердловской областной организации Союза кинематографистов России.

В этом году впервые часть программы представят в Москве - в Центральном доме кинематографистов с 26 по 28 ноября зрители смогут увидеть художественные фильмы "Новый Берлин" и "Разъезд", документальные "Дива Мария" и "Большое небо малой авиации", двенадцать короткометражных анимационных фильмов.