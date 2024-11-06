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«Большие мечты на большом экране»: Международный фестиваль детских и юношеских фильмов стартовал в Ереване

В Ереване стартовал XX Международный фестиваль детских и юношеских фильмов. Там покажут кинокартины из 30 стран, передает «МИР 24».

Международный фестиваль детских и юношеских фильмов стартовал в Ереване
© РИА Новости

Слоган фестиваля – «Большие мечты на большом экране». Несколько десятков фильмов поборются за призы в шести номинациях. Лучшие по традиции выбирают дети и студенты разных образовательных учреждений. Есть и внеконкурсная программа. В этом году она посвящена 100-летию со дня рождения всемирно известного шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура.

«С каждым годом детское кино армянского производства становится лучше. Меняется качество, становится интереснее смотреть. Сейчас в основном поднимаются такие темы, как дружба и единство. Их можно встретить почти в каждом фильме», – отметила участница фестиваля Рузанна Айрапетян.

Этот фестиваль проходит ежегодно. За 20 лет его посетили около 750 тысяч человек. Мероприятия продлятся до 20 ноября.

Фильмы и сериалы
Шарль Азнавур