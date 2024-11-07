Открыт прием заявок на фестиваль документального кино «Неизвестная Россия»

Более 30 заявок уже поступило на участие во II Всероссийском фестивале документального кино "Неизвестная Россия", стать участником кинематографического смотра можно до 15 февраля. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент Всероссийского фестиваля документального кино "Неизвестная Россия", вице-президент Ассоциации продюсеров зрительского документального и корпоративного кино Вячеслав Гольдфельд.

"Эта конференция призвана дать старт приему заявок на фестиваль "Неизвестная Россия" 2025 года. И это официальное объявление того, что он состоится. Это будет второй всероссийский фестиваль документального кино. Почему мы решили сделать второй? Потому что мы получили очень большое количество положительной обратной связи. Но наше удовлетворение - не главное. Главное, что остались довольны зрители, партнеры и авторы документального кино", - сказал он.

Гольдфельд также отметил, что до официального объявления открытия фестиваля многие авторы заранее подали заявки на сайте.

"Очень важным показателем, конечно, является интерес представителей. В прошлом году было получено более 250 заявок. А в этом году мы официально начинаем пиар-кампанию. То есть мы официально объявляем об открытии фестиваля сегодня. Но на сайте форма заполнения заявок была открыта в конце октября. И на текущий момент мы имеем уже 34 заявки. Соответственно, авторы ждали, когда появится эта возможность", - добавил президент фестиваля.

По его словам, фестиваль пройдет в кинотеатре "Октябрь" с 20 по 27 марта 2025 года, а подать заявку на участие можно будет до 15 февраля.

Соорганизатором второго фестиваля стали ВГТРК и Русское географическое общество, сообщил генеральный директор НТВ Алексей Земский.

"В этом году я с радостью и с гордостью должен сказать, что организаторами второго фестиваля, помимо НТВ, являются ВГТРК и Русское географическое общество. Мы принципиально решили делать этот фестиваль не НТВшным. Мы хотим, чтобы он стал действительно всероссийским событием, и все для этого делаем. Более того, мы договорились с городом Москвой: у Москвы есть своя сеть кинотеатров "Москино", мы договорились с ними, что за месяц до финала в сети кинотеатров "Москино" фильмы, дошедшие до финала, будут идти в прокате. Также надеюсь, что они будут идти и на экранах кинотеатра "Октябрь", - поделился он.

Среди номинаций фестиваля представлены: "История России", "Этнокультура", "Научно-популярное кино", "Характеры", "Производственно-технологические фильмы" и "Открывая Россию заново", это новое название географической номинации. Помимо показа фильмов по программе запланированы встречи с авторами, деловые мероприятия и дискуссии.