Певица Севиль заявила, что ей было нелегко сыграть саму себя в сериале

Певица Севиль Велиева призналась в беседе с «Пятым каналом», что ей нелегко далась роль самой себя в сериале «Дайте шоу».

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Велиева призналась, что ей тяжело было вести себя как обычно из-за «синдрома «красной кнопки».

«Как только ты видишь эту красную кнопочку Rec, ты начинаешь то переигрывать, то недоигрывать, то петь, то перепевать», — поделилась артистка.

Сериал «Дайте шоу» вдохновлен историей Дианы Шурыгиной. 16-летняя девушка на одном из федеральных каналов рассказала, как ее изнасиловали, после чего была подвержена травле в социальных сетях. Шурыгину обвиняли в распущенности.

Ее насильник Сергей Семенов был приговорен к восьми годам колонии строгого режима. После решение было обжаловано, в результате чего приговор был смягчен до трех лет и трех месяцев колонии общего режима.

Севиль Велиева получила первую популярность после участия в третьем сезоне шоу «Голос». Она выступала на проекте в команде Леонида Агутина. В 2022 году артистка заменила исполнительницу Анну Дзюбу в коллективе Artik&Asti.