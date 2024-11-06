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«Жизнь по вызову» остается самым популярным сериалом России уже два месяца подряд

Согласно «Индексу Кинопоиска Pro», сериал «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным остаётся самым популярным сериалом России уже два месяца подряд. Дольше на первом месте держался только сверхпопулярный проект «Слово пацана».

«Жизнь по вызову» второй месяц остается самым популярным сериалом России
© Постер

Драма получила 261 балл интереса и смогла возглавить «Индекс» 10-ю неделю подряд. Сериал не покидает первое место с момента старта третьего сезона, который состоялся 1 сентября.

Шоу рассказывает об Александре Шмидте под псевдонимом Мэджик, который вернул себе эскорт-бизнес и превратил его в настоящую империю. Для этого ему пришлось обмануть олигарха Градова, поставив на кон жизнь своей дочери и проиграв. Теперь героем движет только жажда мести.

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Александр Шмидт