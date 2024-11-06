В советском кинематографе было немало примеров, когда один и тот же костюм «играл» в нескольких картинах. Это связано с тем, что бюджеты фильмов часто были ограничены, а специализированные костюмерные фонды предоставляли одежду для съемок. Вещи могли перекочевывать из одной картины в другую, порой становясь символом целой эпохи.

Одним из ярких примеров является бежевое платье, которое носит героиня Нади в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». В этом неброском, но элегантном наряде ее героиня предстает на протяжении ключевых сцен. Интересно, что это платье можно увидеть и в другом, менее известном фильме – «Опасный поворот».

Повторяющийся реквизит в советских фильмах

Другим интересным примером является знаменитая шуба из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». В комедии она появляется на Иване Васильевиче, а на самом деле этот реквизит был создан для образа царя Ивана Грозного в одноименном фильме Сергея Эйзенштейна.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @callmedemid.