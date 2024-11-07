Дмитрий Дюжев сыграет не только Байдена, но и Трампа

Не так давно руководство телеканала ТНТ в лице генерального продюсера Тины Канделаки объявило, что выйдет новый сериал, в котором известный артист Дмитрий Дюжев сыграет действующего на тот момент американского президента. Новость мигом разнеслась по СМИ, и уже в конце октября этого года вышел сериал "Гудбай".

© Кадр из фильма

В нем рассказывалось о том, как Байден приехал в Россию проверять, насколько жестко работают его санкции. Не прошло и полугода после выхода сериала, как телеканал начал "поднимать тему" Дональда Трампа.

В начале в образе этого политика предстал Гарик Харламов из Comedy Club. А сегодня один из популярных Telegram-каналов "Скромное обаяние пацана" отреагировал на президентские выборы в США и победу Дональда Трампа следующим образом:

"Доброе утро всем, кроме Дмитрия Байдена Дюжева, у которого точно не будет второго сезона...".

В ответ на это Тина Канделаки написала в своем Telegram-канале: "Вы даже не представляете, как хорош Дюжев в роли Трампа. Если нужно, он вам и Харрис, и Клинтон сыграет".

Обозреватель "РГ" задала продюсеру ТНТ вопрос: означает ли это, что появится новый сериал,в котором Дюжев сыграет Трампа. И получила утвердительный ответ. Более того, первые кадры из нового сериала с Дюжевым-Трампом Тина Канделаки опубликовала в новом посте. Но без подробностей. Можно предположить, что это будет продолжение сериала "Гудбай", но возможно и самостоятельный проект.