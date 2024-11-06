Сарик Андреасян снимает «Сказку о царе Салтане» с Павлом Прилучным

Второй блок съемок фильма «Сказка о царе Салтане» завершился в начале ноября 2024 года. Работа проходила в подмосковном Долгопрудном, где были возведены масштабные декорации сказочного дворца. Режиссером картины, основанной на одноименном произведении Пушкина, выступает Сарик Андреасян.

Роль Салтана в картине исполнит Павел Прилучный, его сына князя Гвидона - Алексей Онежен, Царицы-матери - Лиза Моряк, Царевны-Лебедь – Алиса Кот. В остальных ролях заняты Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов, Федор Лавров, Валерия Богданова, Олег Комаров, Алиса Стасюк и др.

«Сказка о царе Салтане» – это не просто волшебное приключение, а многослойная глубокая история. Это наша «Одиссея» Гомера, - считает Сарик Андреасян. - Это история про взаимоотношения отцов и детей, а также о том, что какие чудеса не преподнесла бы вам жизнь – на первом месте должна оставаться семья. Для меня, как для папы, важнее всего история Гвидона, и его желания вновь встретиться с отцом. Я думаю, что наш фильм о любви, разлуке и счастливом воссоединение попадёт в сердце каждого взрослого и ребенка.

Фильм выпустит в прокат 19 февраля 2026 года кинокомпания «Атмосфера кино».