Экранизация The Legend of Zelda выйдет до 2030 года

Nintendo опубликовала отчёт за второй квартал 2025 финансового года. В нём компания раскрыла, что экранизация The Legend of Zelda выйдет в мировом прокате до 2030 года. Режиссёром будущей картины выступит Уэс Болл, постановщик «Планеты обезьян: Новое царство».

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Актёрский состав и детали сюжета фильма The Legend of Zelda пока неизвестны. Финансированием фильма Nintendo и Sony Pictures займутся вместе. Sony Pictures Entertainment будет прокатывать ленту во всём мире. Ко всему прочему, ранее Болл заявил, что понимает, насколько франшиза важна для фанатов, поэтому не хочет их подвести.

Дата премьеры фильма The Legend of Zelda ещё не раскрывается.