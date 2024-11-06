Ирина Роднина рассказала о спортивном кино и своем байопике

Ирина Роднина стала гостьей вечернего шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы, президент Российской федерации школьного спорта рассказала, почему так важно кино о героях спорта.

Смотрите спортивные фильмы – это сумасшедшие победы, потрясающие люди, моменты, которые бывают раз в жизни. Сейчас мы снимаем лучшее кино о спорте – о турне нашей футбольной команды в Лондон в 1945 году, футбольном матче в Киеве в 1942-м, боксерском турнире в концлагере, где изможденные пленные победили немцев. Спасибо всем, кто создает эти фильмы– они имеют фантастический воспитательный эффект. Это не патриотизм на словах, а попадание прямо в сердце, – рассказала Ирина Роднина ведущим шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио».

Недавно в Москве и области завершился XXII Международный фестиваль спортивного кино. Ирина Роднина – президент кинофорума с 2003 года. Гран-при фестиваля в этом году получил фильм «Хоккейные папы», съемки которого проходили в том числе и в студии «Авторадио». В числе лучших – байопик «Федя. Народный футболист» о легендарном полузащитнике «Спартака» Федоре Черенкове. Специальным призом отмечена картина «Боксер» из Казахстана.

Когда мы проводили первые фестивали, с ностальгией вспоминали старое кино: «Господи, когда же мы будем делать такие фильмы, как «Вратарь» или «Первая перчатка»?» – говорит Ирина Роднина. – Фильмы с российской стороны были в основном документальные. Потом вдруг у нас стали появляться игровые фильмы о спорте, волна пошла.

Снято много замечательных картин о легендах спорта – художественных, документальных, анимационных, коротких и полнометражных. Сам форум превратился в один из крупнейших фестивалей спортивного кино в мире. Тем непонятней невнимание к событию наших спортивных медиа, заметила Ирина Роднина.

Это единственный некоммерческий фестиваль спортивного кино в нашей стране. Мы на этом ничего не зарабатываем. Пробиться на наше телевидение, показывать наши фильмы – катастрофически тяжело, – призналась она.

Ничто так не объединяет семью, как увлечение детей спортом, считает Роднина, родители тоже оказываются вовлечены в процесс. Каждый ребенок первым делом ищет глазами на трибунах самых близких людей.

Когда я первый раз выступала с Александром Зайцевым, напряжение было настолько огромным, что меня затрясло. И вдруг на третьем ряду я вижу своего папу, как он в театральный бинокль смотрит на меня, – вспомнила олимпийская чемпионка.

Весной 2025 года на экраны выйдет спортивная драма «Роднина». Сам фильм Ирина еще не видела, но читала сценарий: