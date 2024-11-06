Анджелина Джоли рассказывает о своей жизни и сцене в трейлере «Марии»

Новый локализованный трейлер фильма «Мария» (Maria) режиссера Пабло Ларраина обнародовала 6 ноября 2024 года кинокомпания «Парадиз». «ИнтерМедиа» напоминает, что главную роль в байопике оперной певицы Марии Каллас исполнила Анджелина Джоли, а также в фильме снялись Пьерфранческо Фавино, Альба Рорвахер, Валерия Голино, Коди Смит-Макфи, Халук Билгинер и др.

© Кадр из фильма

В трейлере журналист (чей голос зрители слышат за кадром) пытается взять интервью у Каллас, а она вспоминает самые яркие моменты – счастливые и драматические – своей жизни и карьеры.

В российский прокат «Мария» выйдет 28 ноября.