Почему «Джокер 2» не понравился зрителям, но заслужил похвалу Тарантино

Фильм "Джокер: Безумие на двоих", являющийся продолжением успешнейшего "Джокера" 2019 года, провалился в западном прокате. По имеющимся данным, это одна из крупнейших коммерческих неудач компании Warner Bros. за последнее время: спустя месяц проката общие сборы фильма составили 200 млн долларов, в то время как для окупаемости ему необходимо собрать 450 млн.

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На просторах интернета фильм уже вовсю сравнивают с "Флэшем" и "Отрядом самоубийц" (2016), которые считаются одними из худших фильмов DC. Зрители и критики отмечают слабый сюжет, неубедительные образы, отсутствие социальной критики, характерной для первого фильма. Отдельное недоумение вызвало жанровое оформление фильма - мюзикл.

Впрочем, далеко не все со этим согласны: буквально на днях Квентин Тарантино во время подкаста The Bret Easton Ellis Podcast позитивно отозвался о фильме. Что же привлекло прославленного режиссера в новом "Джокере", прав ли он в своей оценке - или же стоит прислушаться ко мнению многочисленных хейтеров?

Для начала вспомним, чем так прославился первый фильм. Во многом, дело было в переосмыслении канонического образа суперзлодея. Безумный король преступности Готэма Джокер, который раньше был известен зрителю как главный враг Бэтмена, предстал в качестве главного героя, имеющего свою мотивацию и вызывающего сочувствие. Внезапно оказалось, что Джокер вовсе не "враг общества", а, наоборот, защитник и выразитель интересов простых работяг. Главными злодеями оказались сильные мира сего - мэр Готэма, его свита и известный телеведущий Мюррей Франклин.

Успехом фильм был в немалой степени обязан и игре Хоакина Феникса. Ему удалось производить одновременно удручающее и грозное впечатление. На протяжении фильма наблюдая за душевными конвульсиями главного героя, постепенно теряющего человеческое лицо и надевающего клоунскую маску (а может быть - только обретающего свой истинный облик?), в последней сцене, слыша, как Джокер гортанным голосом рычит: "Ты - чудовище" в адрес Мюррея, зритель понимал: да, старый добрый Джокер на месте, и сейчас произойдет что-то страшное.

В новом фильме вся история Джокера предстаёт в совершенно другом свете. Режиссёр продолжает "очеловечивать" Джокера, но если в фильме 2019 года человек становился суперзлодеем, то в сиквеле суперзлодей опускается до уровня простого смертного. Именно это, кажется, и взбесило большинство фанатов и кинокритиков: публика ожидала увидеть нового Ганнибала Лектера в тандеме со своей Клариссой Старлинг, а обнаружила жалкого психа, обманутого и кинутого своей возлюбленной.

Среди других причин недовольства картиной - плохая сочетаемость тематики фильма и жанра киномюзикла. Последний как будто бы подразумевает веселую атмосферу и хэппи-энд, в то время как музыкальный ряд фильма - мрачный, безрадостный. И хотя роль спутницы Джокера исполняет Леди Гага, а фильм обладает внушительным бюджетом, собственных хитов Гаги в фильме нет, а большинство композиций являются перепевкой известных мелодий 30-х-60-х годов прошлого века. Это раздосадовало многих критиков, которые сочли неоправданным приглашение певицы на роль главной героини. Так, известный кинокритик Питер Брэдшоу из The Guardian отмечает, что само построение сюжета не позволяет персонажу Леди Гаги развиться сильнее.

Впрочем, музыкальные номера и их оформление можно воспринимать и как часть режиссерского замысла. Действительно, песни главных героев, которые всегда как будто не к месту и не в тему, повышают градус сюра, происходящего на экране. Интересно, что музыкальные номера чаще всего либо происходят в воображении главных героев, либо вызывают насмешки и издевательства окружающих персонажей. Иными словами, главные герои воспринимают себя как героев печального мюзикла, служащего болезненным выражением их абьюзивных отношений, для остальных же они - просто два поехавших фрика. В этом плане сиквел "Джокера" воспринимается как более близкая к оригиналу экранизация "Бойцовского клуба" Чака Паланика. Если "Джокер" 2019 года повторяет финал фильма Финчера, в котором побеждает всеобщая контркультурная революция, то "Джокер: Безумие на двоих" напоминает финал книги, где главный герой просто-напросто оказывается в психбольнице.

Всё это, кажется, и привлекло Квентина Тарантино в новом "Джокере". Вот что сказал известный режиссёр в подкасте:

"Мне очень, очень понравился фильм, серьёзно. Прям сильно понравился. Я пошел смотреть его, ожидая, что буду впечатлен съемками. Я также думал, что новый "Джокер" будет таким интеллектуальным упражнением, которое в конечном итоге не будет работать как фильм".

Вопреки большинству критиков и зрителей, режиссер счёл фильм смешным, а также остался доволен музыкальными номерами. Помимо этого, Тарантино поделился мнением, что этим фильмом Тодд Филлипс "послал" Голливуд, отказавшись идти на поводу у фанатов комиксов.

На самом деле подобная реакция со стороны Тарантино вполне ожидаема. У нового "Джокера" есть черты, которые сближают его со многими фильмами Тарантино. Например - установка на обман зрительских ожиданий, деромантизацию героя. Так, вполне в духе нового "Джокера" видится знаменитая тарантиновская сцена с золотыми часами из "Криминального чтива". Ветеран войны во Вьетнаме рассказывает мальчику душераздирающую историю об отцовских часах, передающихся по наследству, и добавляет, что, находясь в плену, был вынужден "прятать часы у себя в заднице". Такие приёмы в творчестве Тарантино не редкость. В "Омерзительной восьмёрке" один из героев, считающий себя борцом за права чернокожих, всюду щеголяет "письмом от Линкольна", которое в итоге оказывается подделкой. Кстати, Тарантино также признался, что фильм Тодда Филлипса напомнил ему "Прирожденных убийц", сценарий к которым написал сам Тарантино.

Сиквел "Джокера" похвалил и ещё один известный режиссёр - Фрэнсис Форд Коппола.

"Фильмы Тодда Филлипса всегда меня удивляют, я испытываю от них большое удовольствие. С самого чудесного "Мальчишника" он предугадывал настроение зрителей и никогда не шел у них на поводу. Поздравляю "Джокера: Безумие на двоих"!" - заявил он.

И действительно, можно сказать, что новый "Джокер" оказался слишком "неудобным" для публики фильмом. Зрители и критики ожидали, что им по-новому расскажут уже известную всем историю, и не были готовы к авторскому подходу. За это "отступление от канона" можно хвалить или ругать Филлипса, в зависимости от предпочтений того или иного зрителя. Проблема лишь в том, что оригинальный "Джокер", так полюбившийся всем еще момент выхода, не представляет собой самостоятельного художественного высказывания. Сильно огрубляя, можно сказать, что это очередной ремейк фильмов "Таксист" и "Король комедии" Мартина Скорсезе, просто помещенный в декорации вселенной DC.

"Джокер: Безумие на двоих" пытается, хоть и довольно робко и не совсем удачно, выйти за рамки комиксов и поп-культуры и подняться до экзистенциальной драмы. Джокер устал быть Джокером, он хочет побыть человеком - обрести дом, любовь, счастье. Но людям такой Джокер не нужен - им нужен суперзлодей, которого они готовы оправдывать в суде и даже любить. В этом плане фильм даже напоминает "Бёрдмэна" - другой фильм на стыке супергероики и реализма: пожилой и уставший актер отчаянно пытается выйти из образа "крутого" супергероя-Бёрдмэна и состояться как личность.

По всей видимости, "Джокер: Безумие на двоих" - один из тех фильмов, которые не полюбились зрителям и критикам, но понравились режиссёрам. За кем в данном случае правда, выяснять нет смысла, ведь каждый из них прав по-своему. И что бы про фильм ни говорили сейчас - вполне может быть, что в будущем его ещё не раз вспомнят добрым словом.