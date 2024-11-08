Сериал «Преступление и наказание» могут продать в азиатские страны

Киноэксперт Сергей Лавров в эфире НСН отметил, что сериал могут купить лишь азиатские страны. В свою очередь член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Исаев указал на популярность произведений Достоевского во всем мире.

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Сериал «Преступление и наказание» могут продать только в азиатские страны, при этом до начала спецоперации много российских сериалов выходило на платформе Netflix, заявил преподаватель Первой онлайн-киношколы, независимый киноэксперт Сергей Лавров в разговоре с НСН.

Ранее Telegram-канал «Baza» сообщил, что российский сериал «Преступление и наказание», премьера которого состоялась всего несколько дней назад, готовят к зарубежному релизу. Отмечается, что экранизация романа Достоевского может стать одним из первых российских сериалов за последние несколько лет, выпущенных на мировом рынке. Согласно данным, продакшн уже готовит дубляж языковой дорожки фильма на другие языки – английский, французский, испанский.

«До начала спецоперации много наших сериалов выходило на Netflix. Про «Преступление и наказание» первый раз слышу, если только в азиатские страны его продадут. Не знаю, какие перспективы у сериала, поскольку пока не видел в зарубежных СМИ информацию о его покупке», – сказал Лавров.

В свою очередь член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в беседе с НСН отметил, что «Преступление и наказание» может быть интересным за рубежом, учитывая популярность произведений писателя Федора Достоевского во всем мире.

«Мы понимаем, насколько высоким уровнем популярности и узнаваемости обладают все произведения Федора Достоевского, «Преступление и наказание» прежде всего. Сериал, который сейчас вышел, достаточно резонансно прошел среди российского общества: кто-то ругает, кто-то хвалит. Но, так или иначе, люди реагируют на эту экранизацию с тем, что она не классическая, посажена в современные реалии. То есть, это достаточно сильно переработанное прочтение первоисточника. Поэтому книга и то, что сейчас это современным киноязыком подано, может заинтересовать зрителей не только в России, но и за ее пределами», – сказал Исаев.

Сериал Владимира Мирзоева «Преступление и наказание» поставил рекорд среди сериалов по аудитории в день премьеры 2 ноября. Тогда на «Кинопоиске» его посмотрели свыше 600 тысяч человек. Таким образом, сериал обошел предыдущих рекордсменов – панк-сказку «Король и Шут» и драму «Игры» об Олимпиаде-80, передает «Радиоточка НСН».