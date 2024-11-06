Критики громят комедию «Красный» с Дуэйном Джонсоном

Первые критики уже успели посмотреть и составить мнение о новогодней комедии «Красный» с Дуэйном Джонсоном. Лента рассказывает историю мистического похищения Санта-Клауса. Главные герои отправляются на поиски знаменитого рождественского персонажа вместе с говорящим белым медведем, а на их пути встретятся злые снеговики и другие мифические создания.

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Рецензенты громят картину. К примеру, на агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг «свежести» ленты составил всего 40% на основе 20 отзывов. Критики ругают фильм за плоский юмор, бездушную атмосферу и затянутый хронометраж.

Что пишут первые рецензенты о новогодней комедии «Красный»:

Большая часть «Красный» исходит от его способности переосмысливать типичные рождественские символы. Но даже вся эта изобретательность не делает сценарий — и его персонажей — смешными или запоминающимися.

Возможно, это один из самых ошибочных праздничных фильмов, когда-либо снятых. Вместо того чтобы погрузить вас в дух Рождества, он заставляет вас чувствовать себя так, будто вам насильно скормили огромный кусок угля.

Это концептуальная, перенасыщенная компьютерной графикой скучная картина, в которой нет ни души, ни заразительного юмора, хотя, честности ради, под конец лента раскрывается больше.

Всё в целом вышло чуть лучше среднего. Для такого фильма, как «Красный», это лучшее, на что можно было бы рассчитывать.

Мировая премьера ленты «Красный» состоится 15 ноября.