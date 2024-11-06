Дэвид Харбор и Финн Вулфхард — на кадрах со съёмок пятого сезона «Очень странных дел»

Авторы сериала «Очень странные дела» опубликовали множество новых кадров со съёмок пятого сезона шоу. На них изображены некоторые локации из продолжения, а также исполнители главных ролей, среди которых Дэвид Харбор и Финн Вулфхард.

Ранее создатели шоу братья Даффер рассказали, что зрители вновь увидят полюбившихся всем персонажей в командной работе, как это было в прошлых сезонах. Пятый сезон станет для всего сериала финальным. Сюжет развернётся через год после событий четвёртого сезона и завершит историю Векны.

Премьера пятого сезона «Очень странных дел» состоится в 2025 году в стриминговом сервисе Netflix. Точная дата пока не раскрывается.

Новые кадры со съёмок

© Кадр со съемок

© Кадр со съемок

© Кадр со съемок

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