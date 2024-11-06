Российские фильмы «Лгунья» и «Мухадракон» едут во Вьетнам

Российские фильмы "Лгунья" и "Мухадракон" представят на 7-м Ханойском международном кинофестивале HANIFF, который пройдет с 7 по 11 ноября в столице Вьетнама. Драмеди "Лгунья" отобрано в основной конкурс полнометражных фильмов, а "Мухадракон" покажут в рамках внеконкурсной программы World CinemaPanorama.

Участие картин на кинофестивале организует РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

Драмеди "Лгунья" - обладатель "Серебряного Святого Георгия" в конкурсе "Русские премьеры" 46-го Московского международного кинофестиваля ММКФ. Фильм рассказывает историю 17-летней Евы, чья жизнь, по ее мнению, скучна и неинтересна. Но все меняется, когда она обвиняет известного в прошлом певца в сексуальном домогательстве и превращается в национальную героиню - "девочку, не побоявшуюся сказать правду".

Фильмография режиссера Юлии Трофимовой включает молодежную драму "Страна Саша", которая была представлена на международном кинофестивале Берлинале-2022 в секции Generation 14plus.

В основном конкурсе полнометражных художественных фильмов конкуренцию российской картине составят еще девять работ из Вьетнама, Южной Кореи, Германии, Франции, Швеции, Ирана, Бельгии, Швейцарии, Эстонии.

Детский приключенческий фильм "Мухадракон" примет участие во внеконкурсной программе World Cinema Panorama. Картина является победителем программы "Большое кино" в номинации "Лучший режиссер" на фестивале "Медвежонок 2" 2024 года.

По сюжету, хрупкий мечтательный Леша, чтобы спасти одноклассницу Лизу, идет на преступление - крадет у своей мамы ее талисман, брошь в виде стрекозы, чтобы продать и купить Лизе билет к ее маме, которая вышла замуж и уехала за границу. Леша проходит через все муки наказания, меняется, в результате и у него, и у всех его друзей-участников операции "Мухадракон" (зашифрованное DragonFLY) сбываются самые заветные мечты.