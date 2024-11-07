В Москве прошла премьера фильма «‎Реплика»

Премьерный показ фильма "Реплика" прошел в Москве в кинотеатре "Синема парк". Среди звездных гостей на премьере присутствовали Никита Ефремов, Софья Лебедева, Владислав Ценёв.

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"Самое важное, на мой взгляд, это создать внутреннюю вселенную из относительно небольшого бюджета. Мне кажется, это удалось режиссеру и оператору", - сказал исполнитель главной роли фильма "Реплика" Никита Ефремов.

Сюжет фильма разворачивается вокруг научного открытия двух братьев - Антона и Давида. Они разработали уникальную технологию "Реплика", которая позволяет скопировать сознание человека в нейросеть, обеспечивая людям цифровое бессмертие. Как отметил Никита Ефремов, эта тема очень волнует современного зрителя.

"Мне кажется, эта тема интересная - копирование сознания. Я бы, например, очень хотел встретиться с собственной копией. Вообще эта тема очень волнует окружающих. Заменит ли нас искусственный интеллект? Не заменит?" - добавил он.

Картину сняли в жанре сай-фай, он принес всемирную славу многим советским писателям и режиссерам и сейчас продолжает набирать популярность в киноиндустрии современной России. За последние годы в этом жанре вышли такие картины, как "Спутник", "Аванпост".

Режиссером фильма выступил Амир Исаев. В ролях: Никита Ефремов, Софья Лебедева, Владислав Ценёв, Юрий Цурило, Александр Стефанцов, Анна Савранская и другие. В широкий прокат картина выйдет 21 ноября.