В Москве прошла премьера фильма "Реплика"
Премьерный показ фильма "Реплика" прошел в Москве в кинотеатре "Синема парк". Среди звездных гостей на премьере присутствовали Никита Ефремов, Софья Лебедева, Владислав Ценёв.
"Самое важное, на мой взгляд, это создать внутреннюю вселенную из относительно небольшого бюджета. Мне кажется, это удалось режиссеру и оператору", - сказал исполнитель главной роли фильма "Реплика" Никита Ефремов.
Сюжет фильма разворачивается вокруг научного открытия двух братьев - Антона и Давида. Они разработали уникальную технологию "Реплика", которая позволяет скопировать сознание человека в нейросеть, обеспечивая людям цифровое бессмертие. Как отметил Никита Ефремов, эта тема очень волнует современного зрителя.
"Мне кажется, эта тема интересная - копирование сознания. Я бы, например, очень хотел встретиться с собственной копией. Вообще эта тема очень волнует окружающих. Заменит ли нас искусственный интеллект? Не заменит?" - добавил он.
Картину сняли в жанре сай-фай, он принес всемирную славу многим советским писателям и режиссерам и сейчас продолжает набирать популярность в киноиндустрии современной России. За последние годы в этом жанре вышли такие картины, как "Спутник", "Аванпост".
Режиссером фильма выступил Амир Исаев. В ролях: Никита Ефремов, Софья Лебедева, Владислав Ценёв, Юрий Цурило, Александр Стефанцов, Анна Савранская и другие. В широкий прокат картина выйдет 21 ноября.