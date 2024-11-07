Продюсер фильма «Любовь Советского Союза» рассказал о картине

7 ноября в прокат выходит драма Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева "Любовь Советского Союза". Герои фильма - актриса Галина Коврова (Ангелина Стречина), известная на весь СССР. В конце 30-х годов она вышла замуж за героического летчика (Кирилл Кузнецов), но счастье было недолгим - через год Анатолий погиб, а Галина встретила новую любовь - писателя Кирилла Туманова (Роман Васильев). Любовная история разворачивается на фоне исторических событий и конструктивистской Москвы… Накануне выхода в прокат "РГ" встретилась с продюсером Анатолием Максимовым и выяснила, что "Любовь Советского Союза" - это попытка увидеть время глазами тех, кому довелось жить в 30-е годы ХХ века…

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Анатолий Вадимович, как возникла идея обратиться к тому времени?

Анатолий Максимов: "Как возникла", наверное, уже не вспомню, фильмы иногда вырастают большие, как деревья, но рождаются из маленького "семечка" - случайно оброненного слова, промелькнувшей идеи или визуального образа… А вот "почему возникла" не дает забыть о себе до самой премьеры. "Исторический фильм" для современного зрителя - это скорее неисправимый "недостаток", чем явное "преимущество". Киноаудитория, особенно молодая, вправе задать вопрос: "А зачем мне все это? Про сегодня понятно - я этим живу, про завтра - интересно, как там будет, но зачем мне про вчера?". Каждая прошедшая эпоха резонирует в настоящем по-своему. Из одного времени современность подхватывает модный силуэт, а из другого ответ на вопрос о происходящем с нами сейчас - почему и зачем так случилось? Кино, заряженное энергией, способно пробить стену окружающей нас реальности и на время погрузить нас в прошлое так, как будто все происходит сейчас. Ненадолго, на два часа другой жизни. Но мы можем вернуться оттуда с ответами о себе и о нашем времени.

Не могу не вспомнить ваш фильм "Союз спасения". До этой картины декабристы были героями разве что школьных учебников. И мне кажется, "Союзом…" вы зажгли интерес к нашим самодержцам. Возможно, это даже какое-то желание понять истоки того, что произошло на Сенатской площади. Отсюда сегодняшние проекты и про Екатерину Великую, и про Павла I, и про Александра I. Но 1930-е годы - это другое, это, что называется, еще "по живому".

Анатолий Максимов: Это радость и удача - угадать новое "киногеничное" время. "Золотой век" царя Александра I после нашего кинопутешествия туда, действительно, стал востребованным временем для снимающих кино. Мы быстро это заметили по аренде у нас костюмов, которые были сшиты для героев "Союза": за ними выстроилась очередь из других фильмов и сериалов. В новом нашем кино - 30-е годы прошлого века, время большое, радостное и страшное. Когда все возможно и ничего нельзя. Страна, измученная попытками создать себя заново, ищет новую форму стабильности. Лава революции застывает на глазах, принимая причудливые формы социальной жизни, которых не было никогда прежде и, возможно, никогда больше не будет. Социальные лифты взлетают с невиданной скоростью и столь же внезапно обрываются в бездну. В такой ситуации молодое поколение начинает и выигрывает.

© Российская Газета

Остывание революции сопровождает выброс молодой энергии. Физкультурные парады на Красной площади в то время сравнимы по искренности и драйву с карнавалами современных бразильских фавелл… Новые люди на новой советской земле могут жить и чувствовать с безоглядной силой. Сталин сделал ставку на молодых, на тех, кто не хочет ни помнить, ни знать никакого прошлого. Повторяется история Адама и Евы, которые живут в созданном для них Огражденном Саду… А потом происходит Катастрофа. Смерть и война обрушивают недолгий мир Большого Чувства и Большого Стиля… Преимущество драматургии фильма в том, что она оперирует отсутствием у нашего общества консенсуса в том, как относиться к 30-м годам - хорошо это было или плохо. Для одних - это цветущее время счастья и единения, для других - черное время сталинской "опричнины", которое не жило и не дышало. Конец 30-х для нас сейчас - это зона своего рода социального невроза. Но конфликт хорошего с плохим в силу своей очевидности - самое тоскливое из того, что может случиться на экране. Все заранее ясно и предсказуемо. Смотреть незачем. Для кино очень важно не иметь готовых ответов для зрителя.

… но пришло время отпустить это время, извините за тавтологию?

Анатолий Максимов: Прошло почти 100 лет и, наверное, уже можно попытаться это сделать. И тем, кто считает, что надо вернуть это время победившей мечты о равенстве и братстве, и тем, кто видит в нем предупреждающий знак токсичной исторической памяти. Мы живем в совершенно другой стране. Конечно, нам никуда не уйти от своего прошлого. Но очень хочется верить, что мы можем позволить себе оглянуться на него без гнева, но с пристрастием. Увидеть уникальный момент в истории, когда деньги не были доминирующей формой обмена энергией между людьми, когда время Большого Стиля вызвало к жизни Большое Чувство. Не забывая тех, кто разлетелся в щепки и сгинул под топором наступившего будущего, которое оказалось поразительно жестоким.

Прообразами героев фильма, созданного по сценарию Сергея Снежкина и Владимира Валуцкого, стали культовые люди своего времени - звезда экрана Валентина Серова, ее первый муж, легендарный летчик Анатолий Серов и, наконец, писатель Константин Симонов, чьи строки "Жди меня" знала вся страна.

Анатолий Максимов: Наши Актриса, Летчик и Писатель - собирательные образы, а фильм - не реконструкция скрытых от посторонних глаз событий из жизни известных людей. Как сказал мой сопродюсер Константин Эрнст, это - "сказка, основанная на реальных событиях". История открытого чувства, которого так стесняется современность. Кажется, что только на историческом материале история любви может выйти на оперативный простор, развернуться со всей своей преображающей мир силой. Возможно, что все дело в исторической перспективе и через какое-то количество лет кто-то снимет такую историю о времени, в котором мы с вами живем сегодня.

© Российская Газета

Как известно, "лицом к лицу лица не увидать".

Анатолий Максимов: Мы рассказываем историю времени через историю чувства. Поэтому мы не стремимся к "объективной" картине реальности - в одном фильме решить такую задачу едва ли возможно. Наш фильм только вектор, указывающий на изображаемую эпоху, а тот, кого это время по той или иной причине взволнует, все найдет для себя сам. Материалов для самостоятельного погружения в эпоху сейчас море, ничего больше не спрятано. Мы показываем страну такой, какой она могла и хотела себя видеть глазами своей элиты. Герои фильма - Актриса, Летчик, Писатель - главные герои своей эпохи. Такое было время. Их отдельная, премиальная, hi-end реальность дает нам возможность рассказать историю Золушки и Принца, какими их еще никто никогда не видел.

Что заложено в картину "Любовь Советского Союза", кроме рассказа о красивой и яркой истории любви трех кумиров своего времени?

Анатолий Максимов: Это фильм про надежду. О том, что то, что нам дорого, всегда находится под угрозой. И если мы потеряем его, это самое свое дорогое, но не решим, что наша жизнь кончена, то Мертвая Царевна проснется, а Принц вернется в новом обличье, и тогда нам откроются настоящая сила и красота жизни.

Судя по трейлеру, создатели фильма вдохновлялись жизнеутверждающими картинами Дейнеки, Самохвалова….

Анатолий Максимов: … Пименова. Да, это наш главный стилистический вызов. Возможно, первая попытка "советского ар-деко" в кино. Этот высоко декоративный и крайне изобретательный стиль в западном варианте знаком киноаудитории по "Великому Гэтсби". В нашей архитектуре этот стиль некоторые называют "постконструктивизмом". А в исторической памяти он, к сожалению, задавлен послевоенным тяжеловесным "сталинским ампиром". Мы почти не чувствуем 30-х под 40-ми. Эти очень разные периоды сливаются в одно "сталинское время".

Вспоминается нереализованный проект: Дом Советов, этот гигантский зиккурат, увенчанный аллегорией освобожденного труда - стометровой фигурой рабочего с факелом в руке, которого в окончательной версии заменил Ленин.

Анатолий Максимов: Этот стиль, на мой взгляд, идеально удовлетворял человеческое тщеславие. Он футуристически устремлен в будущее, как поезда и автомобили в яркой и светлой эстетике "стримлайн" с ее плавными и стремительными линиями, напоминающими летящую пулю. И в то же время, архитектура ар-деко свободно комбинирует стилевые элементы всех времен и народов, от Древнего Египта до Средневековых замков, приводя их в некое легко узнаваемое единство при помощи новейших строительных материалов.

И хотя полет самолета героев над Кремлем был в реальности, так же, как и пролет Чкалова под мостом в Ленинграде, но сегодня этот эпизод немыслим и современным зрителем будет восприниматься как сказка.