Фильм «Микки 17» с Робертом Паттинсоном перенесли на 18 апреля 2025 года

Создатели фильма «Микки 17» с Робертом Паттинсоном в главной роли объявили о переносе ленты. Её планировали выпустить 31 января 2025 года, однако теперь премьера состоится 18 апреля 2025-го.

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Причину переноса картины аж на три месяца не называют.

Сюжет «Микки 17» рассказывает о будущем, где созданные клоны помогают человечеству в колонизации новых планет. Один из таких клонов по имени Микки отправляется исследовать новый мир и бесследно пропадает. К его счастью, каждая смерть не означает конец жизни, поскольку Микки постоянно клонируют.

Режиссёром картины выступил Пон Джун-хо — постановщик оскароносных «Паразитов».