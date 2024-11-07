Хронометраж фильма «Крэйвен-охотник» составит 1 час 59 минут

Известный инсайдер Даниэль Рихтман сообщил, что длительность фильма «Крэйвен-охотник» составит 1 час 59 минут. Информации по этому поводу от других источников, включая различные СМИ, пока не было.

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Если лента про Крэйвена действительно будет длиться почти два часа, она станет самой длинной картиной Sony Pictures по комиксам Marvel: остальные ленты, в том числе «Морбиус», все части «Венома» и другие фильмы, шли меньше.

«Крэйвен-охотник» — новая картина по вселенной «Человека-паука» от Sony Pictures. Фильм расскажет историю становления одного из главных противников Питера Паркера — русского эмигранта Сергея Кравинова. В ленте также появится и российский актёр Юрий Колокольников.

Премьера ленты состоится 13 декабря этого года.