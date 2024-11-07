Режиссер Данил Иванов рассказал о съемках комедии «В баню!»

7 ноября на большие экраны выходит комедия «В баню!» — полнометражный дебют режиссера и сценариста Данила Иванова. По сюжету «терпила» Иван Плотников (Михаил Тройник) осознает, что его навык принимать все тяготы жизни — не проклятье, а суперспособность, необходимая для участия в чемпионате России по бане. В интервью «Газете.Ru» Иванов рассказал о согревающем эффекте фильма, спортивном духе и работе над первым полным метром в карьере.

© Кадр из фильма

— Чего ждать зрителям от фильма «В баню!»?

— Это добрая семейная комедия с прекрасными, на мой взгляд, актерскими работами. Мне кажется, нам удалось совместить традиционную спортивную драму с духом советской комедии. Поэтому в фильме есть много мест, где можно будет расплыться в улыбке или даже посмеяться. Также, не сомневаюсь, в главном герое многие смогут узнать самих себя.

— Почему его обязательно стоит смотреть в кинотеатре?

— Любое кино я всем советую смотреть в кинотеатре. Для просмотра в этом пространстве оно и снимается. Это поможет вам включиться в историю, а общее (и, тем более, веселое) настроение с другими зрителями — очень заразительно. Поверьте, если вы смотрите кино, чтобы получить какой-то опыт и удовольствие, лучше места не придумаешь.

— События комедии «В баню!» проходят на соревнованиях по парению. Это какой-то фарс — или такое существует в реальности?

— До начала работы над фильмом я слышал о соревнованиях по финской сауне, которые сколько-то лет подряд проводились в Финляндии. В 2010 году, кажется, они были закрыты после несчастного случая. Честно говоря, не очень понимаю, для чего такие соревнования вообще проводить в реальной жизни и зачем в них участвовать — слишком экстремально, мне кажется. Если только ты не должен денег, как герой нашего фильма, и твоя единственная возможность вернуть — это выиграть их в подобном состязании.

— Почему на роль этого героя был утвержден именно Михаил Тройник?

— Миша прекрасно попробовался на эту роль. Должен сказать, он был первым, кто пришел на пробы. Но почему-то я тогда решил, что должен увидеть все варианты, и мы пригласили еще с десяток артистов. В итоге понял, что Миша — это «тот самый» Плотников.

— Расскажите про сцену, которая всполошила жителей Санкт-Петербурга, — когда по Фонтанке проплывал плот с баней в виде бочки с надписью «В баню!», из которой периодически выходили мужчины в шортах и махали прохожим. Сообщалось, что это были члены клуба «Невские моржи». Они тоже снимались в фильме? Какие роли они играли?

— Это была идея продюсера картины Никиты Владимирова. Если честно, я не успел с ними познакомиться, потому что досъем к этой сцене проводил второй юнит, пока мы были на съемках чемпионата. Она есть в фильме, когда главный герой приезжает в Петербург и, проезжая на автобусе по Аничкову мосту, наблюдает, как в канал ныряют те самые «Невские моржи» с бани на плоту.

— Создается ощущение, что на съемочной площадке было жарко и влажно. Но это ведь павильон? Как проходили съемки? Техника не страдала?

— Жарко не было от слова «совсем». Съемки проходили осенью, когда уже по ночам выпадал снег, и артистам нужно было какое-то количество ночных и дневных смен подряд на улице под открытым небом сидеть нагишом в бочке с водой. Конечно, съемочная группа всячески старалась согревать актеров, отпаивать горячим чаем, поддерживать их, обещать, что это будет невероятный кадр, и тому подобное. И, должен сказать, никто из них в итоге не заболел! Вроде бы.

— Что показалось вам самым сложным в производстве этой картины?

— Мы старались успеть все снять до наступления сильных заморозков, поэтому смены стояли плотно — одна за другой. Конечно, эмоционально и физически артистам и группе было непросто. В том числе из-за плохой погоды приходилось на ходу менять концепцию самого чемпионата. Сначала мы планировали его проводить за городом, на берегу озера или реки, но почву размывали дожди со снегом, и мы решили не рисковать — перенесли все действие на бывший пивоваренный завод. Там было немного теплее, и земля не утекала из-под ног.

— Скажите, есть ли у вас какие-то поддерживающие фильмы, которые вы смотрите, когда что-то идет не так?

— Очень сильно зависит от того, что именно идет не так. Если ты не можешь придумать монтажную склейку, персонажа, визуальное или сценарное решение, то можешь посмотреть кино, которое тебе нравится или которое, может быть, чем-то похоже на то, что ты сейчас делаешь. Но если проблема другого толка, то лучше обратиться за помощью к друзьям, семье или специалисту, который поможет справиться с недугом.

— Насколько сильно отличалась ваша работа над фильмами «Холодно» и «В Баню!»? Забавно, что названия звучат хронологически, если так можно выразиться.

— «Холодно» было снимать в чем-то легче, приятнее, поскольку это только актерское кино без огромного количества массовых, технически сложных постановочных сцен, большого количества камер, соревновательного элемента, который требует клипового мышления. К тому же, часть съемок фильма «Холодно» проходила у меня на родине, в Карелии, где весь Петрозаводск чем-то нам да помогал: локациями, транспортом и прочим. Да, с названиями повезло. Неосознанно так получилось. Нужно хорошо подумать над следующим.

— Через месяц у вас состоится еще одна премьера — «Операция «Холодно». Расскажите немного про этот фильм. Он будет продолжением короткометражки?

— Да, фильм родился из короткометражки «Холодно». Вкратце — это комедия, в которой глупость, страх и алчность главного героя берут над ним верх, после чего его жизнь превращается в сущий ад: под страхом смерти он похищает своего начальника, чтобы провернуть в его отсутствие сделку со строительством нового ТЦ. План похищения был состряпан на скорую руку, исполнен непрофессионалами и, как следствие, все полетело под откос. Появилась жертва, и герой всячески пытается замести за собой следы.