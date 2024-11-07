Две якутских ленты покажут на Международном фестивале азиатских фильмов

Сразу две якутских киноленты отправляются за границу – их покажут на Международном фестивале азиатских фильмов (AWFF). Показ состоится 17 ноября в американском городе Лос-Анджелес.

ЯСИА сообщает, что на фестиваль везут фильмы «Легенды вечных снегов» и «Карина». Фильм «Карина» был снят по реальным событиям – Карине Чикитовой удалось выжить в одиночку в якутской тайге, пока ее искали спасатели, волонтеры и родственники. Вторая картина – «Легенды вечных снегов» – рассказывает о про эвенскую девушку, которую насильно выдают замуж за старого князя.

Напомним, кинолента «Карина» имела внушительный успех – кассовые сборы в прокате составили порядка 40 млн рублей.