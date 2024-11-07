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В кино всей семьей! На экраны вышел приключенческий мультфильм “Диплодочек и волшебные миры”

На прошлой неделе в кинотеатрах появился новый приключенческий мультфильм Диплодочек и волшебные миры. Идеальное кино для всей семьи окунет и в Юрский период, и в наше время… Картина снята по мотивам комиксов Тадеуша Барановского о милом динозаврике.

На экраны вышел приключенческий мультфильм «Диплодочек и волшебные миры»
© Popcake.tv

По сюжету Диплодочек живет обычной жизнью в четырех стенах. Он практически ничего не видит кроме болта. Динозаврик мечтает познать мир и много путешествовать, однако его родители против таких авантюр. Диплодочек еще не знает, что он – никто иной, как герой комикса, который нарисовал художник Тед.

В какой-то момент издатель просит художника изменить сюжет. И одним движением ластика мир Диплодочка кардинально меняется. Стирается буквально все вокруг: джунгли, леса, птицы и… дом динозаврика. Диплодочек пытается спастись от смерти! Он вырывается из комиксов и отправляется в волшебный мир. Получится ли у него спасти всю свою семью и друзей? Ведь каждый час в его мире появляются все новые и новые герои…

  • Формат: полнометражный анимационный фильм
  • Год: 2024
  • Режиссер: Войтек Вавщик
  • Композитор: Миколай Строинский
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