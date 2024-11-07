Вышел тизер-трейлер фильма «Батя 2. Дед»

Кинокомпания «Централ Партнёршип» опубликовала тизер-трейлер фильма «Батя 2. Дед». В ролике показали главных героев: как старых, так и новых.

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Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

Одну из главных ролей в продолжении «Бати» сыграет Евгений Цыганов, известный по ролям в «Брестской крепости», «Мастеру и Маргарите» и других картинах. Цыганов воплотит образ пожилого отца бати и ещё молодую версию своего персонажа времён Великой Отечественной войны.

К своим ролям вернутся Стас Старовойтов, Владимир Вдовиченков, Надежда Михалкова, Андрей Андреев, Севастьян Бугаев и другие.

Премьера ленты состоится 3 апреля 2025 года.