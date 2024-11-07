Детективный сериал «Прометей» стартует 5 декабря

«Кинопоиск» анонсировал дату выхода сериала «Прометей» — своего нового оригинального проекта. Шоу стартует 5 декабря — в этот день выйдут сразу четыре серии. Остальные эпизоды можно будет посмотреть 2 января. Вместе с релизной датой онлайн-кинотеатр также представил постеры с главными героями.

© Чемпионат.com

© Кинопоиск

© Кинопоиск

© Кинопоиск

© Кинопоиск

Сериал «Прометей» расскажет о бывшем сотруднике спецслужб, который расследует дело о самолёте, пропавшем в 1998 году. Неожиданно один из пассажиров дозванивается до своей семьи — из прошлого в настоящее. К делу подключают журналистку, а также преподавателя физики и оператора-технаря.

Главные роли в проекте исполнили Филипп Янковский («Волшебный участок»), Любовь Аксёнова («Преступление и наказание»), Дмитрий Чеботарёв («Наследники. Дар крови») и Александр Алябьев («Псих»). Кресло режиссёра занял Максим Свешников («Ёлки лохматые»).