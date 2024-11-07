Почему стоит смотреть сериал «Плевако»

Федор Плевако — персона для конца XIX столетия, без преувеличения, легендарная. Его популярность как адвоката, защитника угнетенных и пролетариев пережила даже страну, в которой он вел правозащитную практику — слухи и анекдоты о его невероятных выступлениях во времена Советского Союза только множились, а теперь художественный образ этой исторической личности сияет в новом сериале Premier «Плевако», созданном при поддержке Института развития интернета. Причем в исполнении самого Сергея Безрукова. Что из этого вышло, рассказывает «Лента.ру».

Дата выхода: 7 ноября

Страна: Россия

Продолжительность: 10 серий

Режиссер: Анна Матисон

В ролях: Сергей Безруков, Даниил Воробьев, Игорь Гордин, Ксения Трейстер, Мария Смольникова, Сергей Барковский, Виталий Коваленко

Середина 1880-х. К прославленному и в высших, и низших кругах адвокату Федору Плевако (Сергей Безруков) на улице подкрадывается одетый в простую одежду мужчина, который заговорщически просит представлять его в деле обвиненных в беспорядках работников фабрики. Подсудимые организовали стачку, протестовали против рабских условий труда, подожгли пару бараков и устроили бунт.

Таинственный заказчик ведет себя чересчур подозрительно

Мужчина отказывается представляться, а когда решает скрыться, то оказывается, что за ним все это время следовал хвост из жандармов под прикрытием. Попытавшегося уйти от преследования заговорщика бьют прикладом револьвера по затылку и уносят в неизвестном направлении прямо на глазах у удивленного адвоката.

В офисе Плевако плюется из-за произошедшего перед своим помощником, карикатурным любителем англицизмов Шубнинским (Олег Савцов): представляете, мол, народоволец попытался меня завербовать! Впрочем, представлять права рабочих Плевако все равно вызовется — объяснит суду, что вина в беспорядках лежит не на толпе, а только на зачинщике, который заложил бунтующее семя в души простых трудяг. Агитатора отправят в Сибирь, пролетариев из зала суда освободят, а юрист позже вечером получит пулю в живот.

В истории российского телевидения не так много запоминающихся легальных драм

Среднестатистический зритель по этой теме вспомнит, вероятно, передачу «Час суда» с Павлом Астаховым и подобные ему клоны американских реалити-шоу. «Плевако» же с первых минут заявляет себя как настоящая адвокатская драма — тут и выступления перед присяжными, и неожиданные откровения подсудимых, и острые политические дела. Драма эта обрамлена в чрезвычайно аппетитную обертку: обилие модных спецэффектов в каждой третьей сцене и, конечно же, звезда всенародного масштаба в главной роли.

Наверное, заполучить знаменитость уровня Сергея Безрукова, который буквально собрал за свою карьеру бинго из культовых для России персонажей от Иисуса до Высоцкого, от Саши Белого до Есенина, стало для шоураннеров Анны Матисон («Елки 2») и Саввы Минаева («СМЕРШ») и самой большой удачей, и самым верным стратегическим решением. Вообще, персонаж Безрукова здесь предстает настоящим супергероем уровня Шерлока из одноименного британского сериала: своим воображением он восстанавливает сцены преступлений, дедуктивными способностями определяет истинных виновных, ораторской силой подчиняет себе толпы присяжных, кулаками побеждает в неравных схватках.

А еще — без остановки сверкает модными образами

Собственно, к «Шерлоку» здесь отсылает не только центральный персонаж или обилие дорогостоящих спецэффектов. С движением сюжета становится очевидным, что сериалу куда ближе жанр конспирологического детектива, чем исторической судебной драмы — по крайней мере, к реальному Плевако (на которого, к примеру, не совершалось никаких покушений) эта история имеет отношение лишь отдаленное.

К тому же вся адвокатская деятельность заглавного персонажа оказывается лишь прикрытием настоящего театра политической подпольной войны, которая разворачивается в сериале как в декорациях зала суда, так и за его пределами. Время Плевако пришлось на один из самых неспокойных (собственно, финальных) этапов существования Российской империи, когда жаждавшие демократических преобразований противники монархии активно участвовали в подпольных союзах и политических организациях.

Шоураннерам на тему политического терроризма в Российской империи — пусть с запозданием более чем на век — определенно есть, что сказать. Говорит об этом и гаргантюанский хронометраж сериала, пилотная серия которого длится добрый час, а вторая — 50 минут. Любопытна и оптика, которую создатели сериала применяют к революционерам — она по меньшей мере идет вразрез с устоявшимся в СССР нарративом о доблестных противниках монархии.

Здесь и кроется ответ на вопрос, какой категории зрителей этот сериал определенно будет интересен — шоураннеры приглашают к интереснейшей дискуссии о роли революции в истории России. Так что сериал непременно стоит посмотреть как минимум тем, кто этой историей хоть сколько-нибудь интересуется. Ну и, конечно, пропускать его нельзя и поклонникам Сергея Безрукова. Хотя бы из-за возможности понаблюдать, как зажигательно его Плевако отплясывает после каждого успешного дела!

Сериал «Плевако» выходит в онлайн-кинотеатре Premier 7 ноября. Сериал создан киностудией «РОК» при участии телеканала НТВ и онлайн-кинотеатра PREMIER и при поддержке Института развития интернета