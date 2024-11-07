«Ми-ми-мишки» объяснили, почему сюрприз нужно держать в тайне

Однажды Лисичка испекла к праздничному вечеру великолепный пирог. Не просто вкусный, а ещё и очень красивый, украшенный пряничными фигурками всех друзей: Кеши, Тучки, Вали, Сони, Сани и её самой. Увы, сразу после завершения готовки в дом Лисички пожаловал Кеша. Как она не пыталась спрятать пирог, он всё равно прорвался и увидел угощение, которое должно было стать сюрпризом. Смотрите эпизод «Ми-ми-мишек» под названием «Испорченный сюрприз» вместе с Тлум.Ру.

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Что дальше?

Кеша настоял на том, что сюрпризный пирог он должен спрятать у себя. Лисичка нехотя согласилась, а дальше началась типичная история о том, кто совсем не умеет держать язык за зубами. И хранить секреты. И даже сдерживаться от того, чтобы «снять пробу»…

Чему полезному научит эпизод:

Простой истине: если от вас что-то прячут и вам сказали, что это сюрприз, лучше отступить, чтобы ничего не испортить;

Терпению. Если вы случайно узнали чей-то секрет, нельзя делиться им дальше;

Тому, что после такой оплошности обязательно нужно извиниться, что Кеша и сделал. Молодец!

Что обсудить с детьми после просмотра:

Радуются ли они сюрпризам, когда их получают? Пожалуй, именно восторг от хорошего сюрприза прежде всего прочего стоит того, чтобы не пытаться разузнать всё заранее. И неплохо будет поговорить о личных границах: Кеша в начале несколько раз проигнорировал просьбу Лисички. Согласны ли зрители с его поведением? Чтобы узнать, какие поучительные приключения ждут Ми-ми-мишек в дальнейшем, добавляйте наш сайт в закладки.