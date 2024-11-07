Сергей Безруков рассказал о роли Плевако

На платформе онлайн-кинотеатра PREMIER стартовал масштабный исторический сериал Анны Матисон "Плевако", посвященный звезде юриспруденции второй половины XIX века. Первый исторический сериал от киностудии "Рок" - это не судебная хроника, а многосерийный проект, рассказывающий о непобедимом адвокате Плевако, чей мир однажды начинает рушиться: в его конторе проводятся обыски, королева воровского мира хочет ему отомстить, а внезапно вспыхнувшие взаимные чувства к чужой жене рискуют обернуться катастрофой. На презентации проекта в Петербурге "РГ" встретилась с Сергеем Безруковым, сыгравшим Плевако, и спросила, каково это - быть адвокатом адвоката...

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Сергей Витальевич, когда вам предложили сыграть Федора Никифоровича Плевако, во-первых, сразу ли сказали "да", а во-вторых, как хорошо вы знали о деятельности знаменитого адвоката?

Сергей Безруков: У меня, слава богу, есть возможность выбирать свои роли, поэтому, когда Алексей Ефимович (Учитель - генеральный продюсер сериала "Плевако". - Прим. "РГ") предложил сыграть Плевако, первое, что я сказал: "Я - не похож". "Неважно", - ответил Алексей Ефимович. А дальше начались два года погружения в материал, потому что, безусловно, я слышал это имя - Плевако, но не читал его речей, не знал его биографию. И открывать этого человека было очень интересно. Как, надеюсь, будет интересно открывать и зрителям. Конечно, Федор Никифорович - личность легендарная в юриспруденции, но все же интерес к нему не выходил за рамки этой сферы. И мне кажется, в нашем сериале история выстроилась таким образом, что она захватит многих.

Мы не только рассказываем о делах, которые вел Плевако, - в сериале есть и детективная линия, и щемящая личная драма, и история его восхождения, очень непростого. Плевако был незаконнорожденным, его выгоняли из гимназии. И это хорошая мотивация, чтобы наш сериал посмотрели молодые зрители и вдохновились образом человека, который вопреки всему стал легендой юриспруденции.

Федор Никифорович был знатоком богословской литературы и, как писал современник, нередко вдохновлялся текстами Священного Писания и учением святых отцов Церкви. Цитирую дальше: "оратор знает, какой ключ к сердцам своих земляков берет он в свои руки".

Сергей Безруков: Федор Никифорович действительно был очень верующим человеком, и него у всегда была с собой иконка Николая Чудотворца. Но тут еще дело и в его профессиональном даре. Думаю, он очень тщательно и подробно изучал списки присяжных заседателей, чтобы понять их религиозный настрой. Не говоря уже о том, что он прекрасно понимал, что Священное Писание - это точка опоры, понятная всем, и образованным людям, и людям, что называется, простым.

Мы рассказываем не только о делах, которые вел Плевако. В сериале есть и детективная линия, и щемящая личная драма, и история его восхождения. Знаете, у нас на премьере был Генри Маркович Резник, легенда нашей советско-российской адвокатуры. Он, кстати, написал вступительную статью к двухтомнику избранных речей Плевако. Так вот Генри Маркович признался, что порой, анализируя дела, которые вел Плевако, думал: а я бы построил защиту на другом, мне даже в голову не приходит, что можно было вот так, совершенно неожиданно для всех, повернуть и добиться оправдания. Но главное, по словам Генри Марковича, не ясно, что его вело, что им руководило, когда он выступал в суде. Интуиция? Бог?

В этом и заключался гений Федора Никифоровича. Не случайно же говорили, что он был для юриспруденции так же значим, как Пушкин для русской поэзии. Вот как невозможно "алгеброй поверить" Александра Сергеевича, так же невозможно разложить на математические составляющие дар Федора Никифоровича Плевако, его гениальные импровизации.

Любопытно, была ли импровизацией его знаменитая речь на заявление прокурора, что собственность священна: "Много бед, много испытаний пришлось претерпеть России за более чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки. Двунадесять языков обрушились на нее, взяли Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь... Старушка украла старый чайник ценою в 30 копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно".

Сергей Безруков: Да, как сказал Чехов, "сколько бы Плевако ни говорил, его всегда без скуки слушать можно..." На его судебные слушания продавали билеты, как в театр! Федор Никифорович не дожил до взлета МХАТа, но он как будто выступал "по системе Станиславского", с проникновением в глубину образа - своего подзащитного, с погружением в предлагаемые обстоятельства.

Он никогда не зачитывал свои речи в суде, он выступал именно как великолепный, блестящий актер. И мы это в кино подчеркиваем. Помню, еще на первом этапе обсуждений я отметил эту "актерскую" особенность Плевако, и со мной согласились, за что я благодарен, потому что мне важно было показать своего героя именно таким.

Какие дела вошли в сериал?

Сергей Безруков: Самые разные. Плевако был человеком благороднейшим и нередко защищал абсолютно бесплатно тех, кто нуждался в помощи, но не мог себе это позволить.

Например, мы покажем защиту рабочих Коншинской фабрики, которые взбунтовались против бесчеловечных условий труда и быта, Плевако добился для зачинщиков беспорядков минимального наказания. Кстати, он тогда взывал к присяжным, что своим решением они покажут рабочим, что "великое благо страны - суд равный для всех, - коснулся и их, пасынков природы".

На судебные заседания Федора Никифоровича продавали билеты, как в театр! Он не дожил до взлета МХАТа, но выступал будто по системе Станиславского.

Говоря о том, что реформы 1864 года дали возможность равного для всех, независимого суда, мы расскажем и о деле игуменьи Серпуховского монастыря Митрофании. Это был очень сложный процесс, мнения общественности были поляризированы. И на Федора Никифоровича, который на этот раз выступал в необычной для себя роли гражданского истца, оказывали давление - "божьего человека в суд потащили". Но Плевако блестяще подтвердил выводы следствия, которое обвиняло игуменью, бывшую фрейлину царского двора, в подлогах и мошенничестве.

Сегодня трудно себе представить, что пару веков назад, в первой половине XIX века, суд происходил втайне, при закрытых дверях, причем не допускалось присутствие на суде не только посторонних, но даже причастных к делу лиц. И вдруг в 1864 году возникает суд присяжных, адвокатура, и, как писал современник, "каждый подданный мог смело быть уверен, что правосудие воздаст по делам его". Плевако никогда не проигрывал, его называли "московским златоустом", "митрополитом адвокатуры", "Пушкиным юриспруденции"...

Сергей Безруков: Да, помню, как разговаривая с одним из наших ведущих юристов, спросил: а что происходит во внутреннем мире адвоката, если он заранее понимает, что его подзащитный виновен? На что мне ответили: "Защитник - это профессия, и на защиту имеет право каждый человек. Основа уголовной юстиции - презумпция невиновности. Если считаете, что человек виновен в совершенном преступлении - докажите его вину. Ну а если виновного оправдали - это значит только то, что прокурор плохо выполнил свою работу".

В этом смысле абсолютно честная позиция. И не случайно сериал завершает одна из знаменитых фраз Плевако: "В чем разница между прокурором и адвокатом? За прокурором стоит холодный закон, а за адвокатом живые люди. Они взбираются на плечи к адвокатам, и очень страшно поскользнуться с такой ношей"...

Да, но тут же вспоминается, как в 1878 году другой легендарный юрист Анатолий Кони оправдал Веру Засулич, которая покушалась на петербургского градоначальника генерала Трепова...

Сергей Безруков: Но что говорить про людей, которые жили в то время? Ведь и Чехов написал своего Петю Трофимова (прообраз революционно настроенной молодежи в пьесе "Вишневый сад". - Прим. "РГ") как идеального прекраснодушного мечтателя-недотепу. Не предугадал Антон Павлович, что из таких героев вырастут бомбисты.

Поэтому, когда я ставил в Губернском театре "Вишневый сад", то выстраивал сцены Пети Трофимова с учетом исторической перспективы, с пониманием, что вот такие люди придут и будут уничтожать и выдирать с корнем все эти "вишневые сады". Устраивать чистки, "тройки" всяческие и так далее.

Но вернемся к сериалу и к Федору Никифоровичу Плевако.

Сергей Безруков: Не к Федору Никифоровичу, а к Николаю Федоровичу. Есть замечательная фраза, что актер - адвокат своих ролей. Так вот, как адвокат роли адвоката, в качестве защиты своей роли, хотел бы обратиться к самым ревнивым критикам, которые попытаются увидеть во мне Плевако - историческую личность.

Не надо искать точного сходства. Или что такой-то судебный процесс, о котором мы рассказываем, произошел в Варшаве, а не в Москве. Да, прототипом стал Федор Никифорович, да, в основу сериала легли исторические факты, моменты биографии и фрагменты совершенно фантастических его речей в суде. Но нам, художникам, необходим был полет фантазии, в противном случае это было бы документальное кино. Поэтому мы нашего героя назвали Николаем Федоровичем, и по сути - это собирательный образ адвоката того времени.

Я благодарен судьбе за эту работу. И благодарен за ту команду, которую собрала Анна (Матисон - автор сценария, режиссер сериала. - Прим. "РГ"). Быть убедительным в кадре можно, только когда у тебя великолепные партнеры, и мне с этим невероятно повезло. Замечательны все - и Николай Шрайбер - Василий Демидов, и Виталий Коваленко в роли Саввы Мамонтова, и моя экранная сестра Мария Смольникова, и Ольга Лерман, сыгравшая большую любовь Плевако. И Игорь Гордин, воплотивший невероятно тонко, изящно образ Победоносцева (доверенное лицо Александра III, лидер консервативного курса во власти, друг Достоевского и в то же время "образцовый злодей", по словам Льва Толстого. - Прим. "РГ"). К сожалению, всех не перечислишь...

Играть людей XIX века непросто, надеюсь, нам удалось создать атмосферу Российской империи второй половины позапрошлого века.

Кстати

Исторический сериал "Плевако" с 7 ноября выходит на платформе онлайн-кинотеатра PREMIER. Первые две серии уже доступны, их можно посмотреть. Выход новых эпизодов запланирован раз в неделю. А после премьера состоится в эфире телеканала НТВ.