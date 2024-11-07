Опубликовано расписание детективного сериала «Прометей»

Расписание выхода детективного сериала «Прометей»
Уже 5 декабря состоится премьера сериала «Прометей». Детективный проект расскажет о бывшем сотруднике спецслужб, который расследует дело о самолёте, пропавшем в 1998 году. Неожиданно один из пассажиров дозванивается до своей семьи — из прошлого в настоящее. К делу подключают журналистку, а также преподавателя физики и оператора-технаря.
Шоу выйдет в двух частях: первые четыре эпизода можно будет посмотреть в день релиза на «Кинопоиске», а оставшиеся серии выйдут 2 января.
Расписание выхода сериала «Прометей»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 5 декабря
- 2-я серия 5 декабря
- 3-я серия 5 декабря
- 4-я серия 5 декабря
- 5-я серия 2 января
- 6-я серия 2 января
- 7-я серия 2 января
- 8-я серия 2 января