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Расписание выхода детективного сериала «Прометей»

Уже 5 декабря состоится премьера сериала «Прометей». Детективный проект расскажет о бывшем сотруднике спецслужб, который расследует дело о самолёте, пропавшем в 1998 году. Неожиданно один из пассажиров дозванивается до своей семьи — из прошлого в настоящее. К делу подключают журналистку, а также преподавателя физики и оператора-технаря.

Опубликовано расписание детективного сериала «Прометей»
© Чемпионат.com

Шоу выйдет в двух частях: первые четыре эпизода можно будет посмотреть в день релиза на «Кинопоиске», а оставшиеся серии выйдут 2 января.

Расписание выхода сериала «Прометей»

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 5 декабря
  • 2-я серия 5 декабря
  • 3-я серия 5 декабря
  • 4-я серия 5 декабря
  • 5-я серия 2 января
  • 6-я серия 2 января
  • 7-я серия 2 января
  • 8-я серия 2 января

Фильмы и сериалы
Прометей