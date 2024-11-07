Комедия «Операция «Панда» с Джеки Чаном выйдет в России 5 декабря

Комедийный боевик «Операция «Панда» с Джеки Чаном выйдет в России 5 декабря
Кинокомпания Capella Film опубликовала дублированный трейлер комедийного боевика «Операция «Панда» с Джеки Чаном. Из ролика стало известно, что премьера ленты в России состоится 5 декабря.
Согласно синопсису, главному герою приходится усыновить детёныша панды по имени Хуху. Однако зверёк привлекает внимание известного международного преступного синдиката. Решив поймать панду, они назначают за голову Хуху огромную награду.
Также в актёрский состав фильма вошли Вэй Сян, Хань Яньбо, Ши Цэ, Шон Конке, Темур Мамисашвили, Цзя Бин, Энди Френд и другие. Кресло режиссёра занял Чжан Луань.