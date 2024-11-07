Сын Игоря Верника рассказал о съемках в откровенных сценах

24-летний сын Игоря Верника Григорий рассказал о съемках в откровенных сценах. Об этом сообщает Kp.ru.

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В Москве состоялась премия журнала «ОК!» «Больше, чем звезды», гостем которой стал Григорий Верник. Актера номинировали на премию за роль в сериале «Игры». Выйдя на красную дорожку, он рассказал о съемках в откровенных сценах. По словам Григория, его не приходится уговаривать на подобные съемки: он воспринимает их как рабочий момент.

«Ты же соглашаешься на работу, зная, что тебя ждет. Проблем никаких с этим не возникало», — высказался артист.

По словам Григория, в последнее время в кино стали реже снимать откровенные сцены. Если раньше такие съемки было в новинку, то теперь «все насладились этим».

«Вижу, наоборот, тенденцию к тому, что количество этих сцен снижается. И, мне кажется, это не хорошо и не плохо. Наверное, это просто какой-то знак времени», — резюмировал Верник.

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