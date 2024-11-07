Расписание выхода исторического сериала «Плевако» с Сергеем Безруковым
7 ноября состоялась премьера исторического сериала «Плевако» с Сергеем Безруковым. Шоу вдохновлено реальными событиями и рассказывает о жизни известного адвоката и юриста Фёдора Плевако, жившего во второй половине XIX века. Во время расследований он пользовался нестандартными методами, участвуя в кулачных боях и вклиниваясь в жизнь криминальных районов.
В первый сезон проекта войдёт 10 серий: два эпизода вышли в день премьеры, остальные будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 12 декабря.
Расписание выхода сериала «Плевако» с Сергеем Безруковым
- 1-я серия - 7 ноября
- 2-я серия - 7 ноября
- 3-я серия - 14 ноября
- 4-я серия - 14 ноября
- 5-я серия - 21 ноября
- 6-я серия - 28 ноября
- 7-я серия - 28 ноября
- 8-я серия - 5 декабря
- 9-я серия - 12 декабря
- 10-я серия - 12 декабря