Расписание выхода исторического сериала «Плевако» с Сергеем Безруковым

7 ноября состоялась премьера исторического сериала «Плевако» с Сергеем Безруковым. Шоу вдохновлено реальными событиями и рассказывает о жизни известного адвоката и юриста Фёдора Плевако, жившего во второй половине XIX века. Во время расследований он пользовался нестандартными методами, участвуя в кулачных боях и вклиниваясь в жизнь криминальных районов.

В первый сезон проекта войдёт 10 серий: два эпизода вышли в день премьеры, остальные будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 12 декабря.

Расписание выхода сериала «Плевако» с Сергеем Безруковым