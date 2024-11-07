Легендарный тренер Олег Романцев отказался смотреть фильм о Черенкове

Легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью НСН объяснил, почему не хочет смотреть новый фильм об одном из лучших футболистов в истории «красно-белых» Федоре Черенкове.

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Фильм «Федя. Народный футболист» вышел в российский прокат 31 октября. Его режиссером выступил бывший гендиректор Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Николай Акелькин, над сценарием работали Акелькин и журналист Илья Казаков. Самого Черенкова в картине сыграл 35-летний актер Станислав Румянцев.

«Я не смотрел этот фильм и объясню, почему не собираюсь смотреть. Я 30 с лишним лет знал Федора, играл с ним вместе, жил в одной гостинице, в одном номере, ездил в одном купе, летал рядом на самолете. Это 100% больше, чем общались с ним жена и дети вместе взятые. Он у меня работал тренером. Когда я был главным, он работал в школе, потом он у меня играл. То есть практически вся его жизнь прошла перед моими глазами. Я хочу, чтобы он таким остался - хорошим парнем, классным футболистом. А мне показывают, как его видят люди, которые даже не знакомы с ним. Я не хочу, зачем мне? Я наверняка расстроюсь и мне это не надо. Сделали – молодцы, но это для тех людей, которые не знали Федора. Со мной не консультировались, меня никто не пригласил даже. Они знали, что я это скажу, а им это не нужно», - сказал Романцев.

Он объяснил, что человека нельзя заменить наклеенными усами, и вспомнил смешную историю, связанную с Черенковым.

«Я хочу, чтобы Федор остался у меня таким, какой он был. Я помню его голос, его повадки. Если завить волосы, приклеить усы и сказать, что это Федор, - это ничего не сказать. Однажды случилась история, о которой я никому не рассказывал. Сидим мы с Николаем Петровичем Старостиным у него в кабинете, беседуем. Он за столом сидит, я рядом, а Федор в это время в больницу попал. Вдруг залетает его помощник, Валентин Иванович Покровский и говорит: "Николай Петрович, я Черенкова привел". Старостин говорит: "О, Федор, привет. Как здоровье, когда играть собираешься?" А тот отвечает: "Я не Федор, я приехал на конкурс двойников". Николай Петрович сел и говорит: "Покровский, если бы был конкурс дураков (в оригинале другое слово), ты бы занял первое место"», - сказал легендарный тренер.

По его словам, раньше с Черенковым сравнивали техничных игроков, при этом и сегодня в Академии «Спартака» учат детей знаменитым «спартаковским кружевам».

«Федор был техничным и умным футболистом. Если ты пяткой сыграл, тебя сравнивали со Стрельцовым, если ты разносторонний - то ты Марадона или Пеле, ну а насчет техники и тонкости всех сравнивали с Федором, да. Когда "Спартак" только создавался, эти умные, интересные действия как-то непроизвольно были заложены изначально. Я думаю, что это было заложено еще братьями Старостиными. Мне рассказывали, как играл Андрей Петрович, он любил тонкости в игре и умный футбол, хотя и бежал, и бил тоже хорошо. Вы помните выражение "спартаковские кружева"? У нас редко приживались игроки "ломового" стиля. Что Симонян, что Блесков, что я, мы подбирали игроков как раз под такой футбол. Я смотрел, прежде всего, на то, как они думают на поле, как они исполняют стенки, забегания. Этот стиль пошел от наших самых первых футболистов. Я могу называть сотни футболистов, которые играли в таком стиле. Почему "Спартак" сейчас так не играет, надо спросить у нынешних тренеров, а еще лучше у людей, которые берут игроков в команду. Я часто бываю в нашей школе – все тренеры в Академии заточены именно под спартаковский футбол, как и футболисты, которые оттуда выходят. При этом тем, кто работает с основной командой, легче привести игрока из сборной какой-то страны, про которую большинство и не слышали, чем доводить до ума своих воспитанников», - заключил собеседник НСН.

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