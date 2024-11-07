Документальный фильм о Нишском инциденте покажут по телевидению

Документальный фильм "Ошибка" полковника Эдвинсона" о нападении американских летчиков на советских солдат под сербским городом Ниш в 1944 году покажут по телевидению в Сербии и России. Об этом сообщил продюсер фильма, председатель комиссии общественного совета при Россотрудничестве по вопросам популяризации российской культуры, традиционных духовно-нравственных ценностей и патриотического воспитания Филипп Кудряшов.

7 ноября 1944 года на уже освобожденной от фашистов территории в сербском городе Ниш американскими ВВС была расстреляна колонна советских войск. Это трагическое событие осталось в истории как Нишский инцидент.

"8-9 ноября фильм будет транслироваться по сербскому телеканалу Balkan Trip. Это достаточно популярный канал в Сербии. Два дня он будет там идти уже переведенный на сербский язык, - сказал Кудряшов на пресс-конференции и спецпоказе в ТАСС фильма к 80-летию Нишского инцидента. - Только вчера мы получили информацию о том, что телеканал "Россия-культура" берет фильм для своего эфира. Скорее всего, это будет конец этого года или начало следующего".

Он добавил, что 7 ноября в самом городе Ниш в Сербии также состоится премьера этой ленты.

"Документальное кино должно прежде всего созидать и популяризировать то, что мало известно", - подчеркнул продюсер.

Он отметил поддержку сербской стороны и российского посольства в Белграде при создании фильма.