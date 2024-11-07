Сэмюэл Л. Джексон сыграет в триллере «Честный лжец»

Американский актер Сэмюэл Л. Джексон получил приглашение сняться в главной роли в новом триллере Уэйна Крамера «Честный лжец», сообщает Deadline.

В центре сюжета фильма – история актера Ника ДеФранко, которому удается избежать тюремного срока благодаря тому, что он обучает актерскому мастерству полицейских под прикрытием.

В ленте также задействованы Андра Дэй и Эдгар Рамирес. Съемки начнутся в январе 2025 года. Срок премьеры пока не называются.

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