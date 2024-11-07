Тройник в бане и Нагиев — вор: что смотреть на неделе

С 7 по 14 ноября Дмитрий Нагиев грабит соседей, собака Глюкозы съедает ворованное кольцо Нефертити, Михаил Тройник участвует в соревновании по бане, Ангелина Стречина бросает мужа, Майкл Китон пытается поладить отношения со своими детьми, Лиам Нисон бежит от криминального прошлого, неуловимый убийца Эдди Редмэйн пытается ускользнуть от спецагента. NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

© Кадр из фильма

«Новый год в Березовке»

Премьера: 7 ноября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Дмитрий Нагиев, София Петрова, Гурам Гогия, Анна Уколова, Алексей Шевченков, Марк Богатырев, Ольга Ажажа, Егор Дружинин, Игорь Жижикин, Константин Мурзенко.

Зачем смотреть: семейная комедия с Дмитрием Нагиевым и Анной Уколовой в главных ролях.

Сюжет фильма разворачивается в преддверии новогодних праздников. Семейная пара Кошкиных (Дмитрий Нагиев и София Петрова), озабоченная финансовыми проблемами, решает обокрасть своих соседей — семью Морозовых (Гурам Гогия, Анна Уколова), которые уехали на праздник. Однако, когда Кошкины проникают в дом, они неожиданно сталкиваются с наказанными за ссору детьми Морозовых (Алексей Шевченков, Марк Богатырев), которые остались дома.

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Дети, несмотря на свои разногласия, понимают, что им нужно объединиться, чтобы противостоять грабителям. В это время Кошкины пытаются найти пропавшие деньги, но попадают в комичные и непростые ситуации. Постепенно разгорается борьба между детьми и преступниками, в ходе которой дети проявляют смекалку и находчивость, пытаясь защитить дом и свои новогодние традиции.

«Поймай собаку, если сможешь»

Премьера: 7 ноября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Наталья Чистякова-Ионова, Антон Богданов, Константин Крюков, Дмитрий Хрусталев, Мария Столярова.

Зачем смотреть: новогодняя семейная комедия с Глюкозой в главной роли.

Фильм рассказывает о необычном приключении писателя-неудачника Бориса Колечкина (Антон Богданов). Его 10-летняя дочь Луша и ее мать Алина (Наталья Чистякова-Ионова) отправляются на новогодний карнавал к бизнесмену Сергею Амиантову (Константин Крюков), с которым ранее Алина была в отношениях. На карнавале Борис и Сергей начинают соперничать друг с другом, а Луша тем временем старается помочь своему отцу.

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История приобретает неожиданный поворот, когда их собака Кристи случайно съедает хот-дог с похищенным кольцом Нефертити. Похитители, узнав об этом, устраивают погоню за Кристи прямо в доме Колечкиных, но верный пес Карузо, которого семья приютила, вступает в бой с ними.

«В баню»

Премьера: 7 ноября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Михаил Тройник, Федор Лавров, Юлия Александрова, Юрий Ицков, Иса Новиков, Вадим Бадмацыренов, Рафаэль Хисматулин, Тимур Ахмедов, Ранис Ахметгареев, Владимир Вержбицкий.

Зачем смотреть: авторы проекта называют его первым в истории художественным фильмом о бане.

Прораб Иван Плотников (Михаил Тройник) находится на грани краха: его жизнь не ладится, он постоянно преодолевает трудности, так как не умеет отстаивать свои интересы. Однажды Иван попадает на чемпионат России по бане, где он осознает, что его способность к терпению и выдержке — это не слабость, а редкий талант. Это событие становится для него поворотным моментом, открывающим новые горизонты и возможности.

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Собравшись с силами, Иван решает использовать свой талант в конкурсе, где ему предстоит не только показать свои навыки, но и поверить в себя. В этом ему помогают близкие, которые поддерживают его на пути к победе. Фильм насыщен юмором и жизненными уроками, подчеркивающими важность самооценки и поддержки со стороны друзей и семьи. Приз в чемпионате становится не только материальным вознаграждением, но и символом новой жизни для Ивана и его близких.

«Любовь Советского Союза»

Премьера: 7 ноября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Ангелина Стречина, Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Роман Мадянов, Александр Устюгов, Игорь Петренко, Алена Бабенко, Владимир Виноградов, Максим Керин, Софья Эрнст.

Зачем смотреть: историческая драма о поколении 1930-х годов, на чью долю выпало недолгое счастье и великое испытание.

Фильм повествует о жизни звезды советского театра и кино 1930-х годов. Картина не является байопиком конкретной артистки, но частично основана на реальных событиях. Главная героиня Галина Коврова (Ангелина Стречина) — собирательный образ известных актрис той эпохи. Она популярная актриса, которая завоевала сердца зрителей по всему Советскому Союзу и является женой знаменитого летчика и героя СССР Анатолия Коврова (Кирилл Кузнецов).

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Сюжет фильма разворачивается вокруг изменения жизни Галины после встречи с молодым драматургом Кириллом Тумановым (Роман Васильев). Эта встреча приводит к серьезным испытаниям, ведь Галина оказывается перед выбором между привычной жизнью и новым чувством, которое открывает для нее горизонты. Фильм исследует темы любви, преданности и личных жертв, показывая, как главная героиня пытается найти свое место в мире искусства и в отношениях, как это влияет на ее карьеру и личную жизнь. Через ее историю зритель становится свидетелем времени, полного надежд и стремлений, когда искусство и любовь служили источниками вдохновения для многих.

«Отец года»

Премьера: 7 ноября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Майкл Китон, Мила Кунис, Энди Макдауэлл, Кармен Эджого, Кевин Поллак, Майкл Юри, Лаура Бенанти, Дэнни Деферрари, Пурна Джаганнатхан, Вивьен Лира Блэр.

Зачем смотреть: драматическая комедия с Майклом Китоном и Милой Кунис в главных ролях.

Фильм рассказывает о сложностях, с которыми сталкивается семьянин Энди Гудрич (Майкл Китон). Жизнь переворачивается с ног на голову, когда его жена Наоми (Мила Кунис) неожиданно решает пройти курс реабилитации за 90 дней, оставляя его наедине с маленькими детьми. Осознав, что не сможет справиться с семейными обязанностями в одиночку, Энди обращается за помощью к своей взрослой дочери Грейс (Лаура Бенанти).

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Он понимает, что в прошлом не уделял ей достаточного внимания, и надеется, что теперь у них будет шанс наладить отношения и стать ближе. Энди и Грейс сталкиваются с различными вызовами, которые помогают им лучше понять друг друга и сблизиться. Фильм показывает, как семейные узы и любовь могут помочь преодолеть трудности и стать основой для создания крепких отношений, несмотря на прежние ошибки и недопонимание.

Премьера: 7 ноября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Лиам Нисон, Рон Перлман, Фрэнки Шоу, Дэниэл Димер, Йолонда Росс, Хавьер Молина, Райан Хомчик, Левон Панек, Николас Дилэйни.

Зачем смотреть: экшен-триллер от режиссера «Снегоуборщика» Ганса Петтера Моланда с Лиамом Нисоном в главной роли.

Фильм рассказывает историю гангстера (Лиам Нисон), который решает оставить позади криминальную жизнь и начать заново, сосредоточившись на восстановлении отношений с семьей. Он стремится загладить перед ними свои поступки и вернуть доверие, которое было потеряно за годы разлуки. На этом пути ему предстоит столкнуться с трудностями, вызванными не только его прошлым, но и непредсказуемыми обстоятельствами, которые угрожают его стремлению к новой жизни.

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Тем временем преступный мир, от которого он бежит, не готов отпустить его так просто. Старые знакомые начинают преследовать его, заставляя вновь взять в руки оружие и вернуться к грязной работе. Это история об искуплении, борьбе за семью и попытке изменить свою судьбу, несмотря на все преграды.

«День Шакала»

Премьера: 7 ноября.

Где смотреть: Peacock.

В ролях: Урсула Корберо, Эдди Редмэйн, Лашана Линч, Бен Холл, Суле Рими, Флориса Камара, Стюарт Вилан, Джонджо О’Нил, Адам Джеймс, Кристи Мейер.

Зачем смотреть: адаптация одноименного романа английского писателя Фредерика Форсайта с Эдди Редмэйном в главной роли.

Сериал повествует о Шакале (Эдди Редмэйн) — хитром и безжалостном профессиональном убийце, который специализируется на высокооплачиваемых заказах и всегда выполняет их безупречно. Его мастерство заключается в способности менять внешность и не оставлять следов, что делает его абсолютно неуловимым для правоохранительных органов.

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В его мире деньги и успешные контракты являются единственными ценностями, но вскоре его безмятежную жизнь нарушает достойный соперник — агент британской разведки по имени Бьянка (Урсула Корберо). Она обладает острым умом, выдающимися навыками и готова сделать все возможное, чтобы поймать Шакала и остановить его. В атмосфере интриг и напряжения каждый ход может стать решающим для обеих сторон.